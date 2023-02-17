Известная певица Ольга Раецка высказала в Facebook свое мнение о молодых исполнителях. По ее словам, молодые вокалисты слишком зациклены на самосовершенствовании, что делает их одинаковыми. Раецка также назвала конкретные имена, упомянув и певицу Элину Глузунову. Элина была не на шутку раздражена этой статьей, и у нее не нашлось мягких слов для Раецкой.
Глузунова жестко ответила Раецкой: "Ольга, немного стыдно"
В рамках шоу Ģimene burkā Элина отправилась к косметологу на инъекции, и специалист показал ей журнал, в котором упоминалось и ее имя. Это очень не понравилось Глузуновой.
Уже сообщалось, что недавно певица Ольга Раецка выступила с заявлением о том, что считает молодых певцов одинаковыми.
"Они все становятся похожими друг на друга! Такая сейчас мода? Глузунова, Миглане, Виганте и другие. Я уже не отличу их", - заявила Ольга. Этот комментарий вызвал активное обсуждение в Facebook, и многие были склонны согласиться с Раецкой.
Элина тоже не осталась в долгу перед Ольгой, увидев эту публикацию: "Я навсегда запомню ее [Ольги Раецкой] лицо".
"Насколько я понимаю, это был топ самых красивых девушек", - с улыбкой говорит она. Глузунова не согласна с наблюдением Раецкой, поскольку считает, что у каждой из упомянутых в статье певиц есть что-то свое.
Элина смеется, что у названных девушек общее то, что все они молоды и красивы.
"Ольга, немного стыдно", - лаконично говорит Элина, разглядывая разворот журнала.
"Мне кажется, что когда человек достигает соответствующего возраста и уже не может себя подать или привлечь к себе внимание, он начинает писать комментарии в Facebook и комментирует внешний вид других людей. Я не думаю, что это нормально, но, конечно, это зависит от чувств каждого человека", - рассуждает девушка.
Элина говорит, что, по ее мнению, женщина, которая довольна собой, не комментирует внешний вид других женщин.
"У человека нет никаких прав определять, что для кого искусственное, и искать это - зачем? Я хочу свои утиные губы, они у меня будут. Я хочу свои волосы до попы - я их получу, что бы ни говорила дива.
Я лучше воспользуюсь предоставленными сейчас возможностями, чем в 70 лет буду заглядывать в Facebook и писать комментарии - какие-то утрированные барби и все такое", - не скрывает своего раздражения певица.
Однако Ольга Раецка объяснила журналу Privatā Dzīve, почему она написала такой комментарий: "[...] есть целое поколение, которое приходит из шоу, и, честно говоря, я их не различаю. Я сказала это только для того, чтобы другие девушки, желающие стать певицами, этого не делали. Я уж молчу об искусственных ресницах, ногтях и волосах. Я использую все это сама, и это колоссально. И всякие процедуры я тоже не отрицаю, но почему это надо делать в таком раннем возрасте?".
Элина, впрочем, тоже не упустила возможности раскритиковать знаменитость: "У Ольги наращенные волосы, довольно тонкие. Я бы тоже могла много сказать о фото в журнале, но никогда бы этого не сделала, потому что гордость не позволяет".
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