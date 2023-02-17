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Видео ⟩ Убитый в Сигулде жеребенок был одной из лучших спортивных лошадей в Латвии

rus.tvnet.lv
Убитый в Сигулде жеребенок был одной из лучших спортивных лошадей в Латвии
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Лошади. Иллюстративное фото
Лошади. Иллюстративное фото Фото: Ekrānšāviņš no video

Зверски убитый в Сигулде восьмимесячный жеребенок был признан одной из лучших спортивных лошадей, рожденных в Латвии, сообщает Panorama. Он был дружелюбным и не боялся людей, признался владелец.

Лошади, особенно жеребята, очень любопытные и не боятся незнакомцев.

И, вероятно, именно это и произошло в момент преступления, которое было раскрыто в понедельник. Годовалый жеребенок пришел к преступникам сам.

"В прошлом году он был признан одной из лучших спортивных лошадей, родившихся в Латвии. Он был настойчив, подходил каждый раз. И я представил, что ночью он идет навстречу… И на него нападают", - рассказывает шокированный владелец фермы по разведению лошадей Марис. Хозяин лошадей не знаком с преступниками, хотя они живут неподалеку.

В практике начальника криминальной полиции это первый случай такой жестокости по  отношению к животному.

Видео: Сюжет программы Panorama (на латышском языке)

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