Видео ⟩ Убитый в Сигулде жеребенок был одной из лучших спортивных лошадей в Латвии

Лошади, особенно жеребята, очень любопытные и не боятся незнакомцев.

И, вероятно, именно это и произошло в момент преступления, которое было раскрыто в понедельник. Годовалый жеребенок пришел к преступникам сам.

"В прошлом году он был признан одной из лучших спортивных лошадей, родившихся в Латвии. Он был настойчив, подходил каждый раз. И я представил, что ночью он идет навстречу… И на него нападают", - рассказывает шокированный владелец фермы по разведению лошадей Марис. Хозяин лошадей не знаком с преступниками, хотя они живут неподалеку.

В практике начальника криминальной полиции это первый случай такой жестокости по отношению к животному.

Видео: Сюжет программы Panorama (на латышском языке)