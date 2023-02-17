Пострадавший при пожаре на заводе по производству дронов Edge Autonomy скончался, сообщает Latvijas Televīzija со ссылкой на неофициальный источник.
LTV: рабочий, пострадавший при пожаре на заводе дронов Edge Autonomy, скончался
"Edge Autonomy глубоко опечалена смертью одного из сотрудников компании, который пострадал в результате пожара, вспыхнувшего на прошлой неделе на производственном объекте компании в Риге. Трагическая новость потрясла руководство и сотрудников компании, и мы выражаем глубочайшие соболезнования семье этого коллеги. В это траурное время мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку семье погибшего", - сказал представитель Edge Autonomy Riga Дзинтарс Нейманис.
Пожар в помещении завода по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy произошел 8 февраля, возможно, из-за нарушений правил техники безопасности, однако версия поджога также очень тщательно проверяется, заявил в эфире программы 900 sekundes начальник Госполиции Арманд Рукс.
Он сообщил, что проводится ряд экспертиз, чтобы лучше понять происхождение пожара. Заключения экспертизы еще не готовы.
Также были заслушаны свидетели происшествия, но состояние здоровья одного из пострадавших пока недостаточно хорошо для дачи показаний.
"Работа ведется, и с самого начала мы очень активно и глубоко расследуем этот вопрос, принимая во внимание и возможный поджог", - заключил глава Госполиции.
Как сообщалось, во вторник днем, 7 февраля, на предприятии по производству дронов Edge Autonomy в Марупе произошел крупный пожар.
Выяснилось, что двухэтажное производственное здание горело на площади 600 квадратных метров, а расположенная рядом продукция - на площади 20 квадратных метров. Под влиянием жара были повреждены три автомобиля.
Согласно предоставленной медиками информации, в больницу доставлены двое пострадавших, еще одному помощь была оказана на месте.
Edge Autonomy (ранее UAV Factory) производит технологии беспилотных систем, которые поставляются государственным, коммерческим и академическим клиентам почти в 70 странах, в том числе для нужд украинской армии.
В 2021 году Edge Autonomy работала с оборотом 8,661 млн евро и получила прибыль в размере 546,356 евро.
Предприятие было основано в 2009 году. Его владельцем является американская компания Edge Autonomy Holdings, LLC.
Галерея: Пожар в Марупе
LTV: Miris dronu ražotnes “Edge Autonomy” ugunsgrēkā ievainotais darbinieks, LTV informēja neoficiāls avots. https://t.co/QUOM1fbmft— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) February 17, 2023
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