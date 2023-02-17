LTV: рабочий, пострадавший при пожаре на заводе дронов Edge Autonomy, скончался

"Edge Autonomy глубоко опечалена смертью одного из сотрудников компании, который пострадал в результате пожара, вспыхнувшего на прошлой неделе на производственном объекте компании в Риге. Трагическая новость потрясла руководство и сотрудников компании, и мы выражаем глубочайшие соболезнования семье этого коллеги. В это траурное время мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку семье погибшего", - сказал представитель Edge Autonomy Riga Дзинтарс Нейманис.

Пожар в помещении завода по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy произошел 8 февраля, возможно, из-за нарушений правил техники безопасности, однако версия поджога также очень тщательно проверяется, заявил в эфире программы 900 sekundes начальник Госполиции Арманд Рукс.

Он сообщил, что проводится ряд экспертиз, чтобы лучше понять происхождение пожара. Заключения экспертизы еще не готовы.

Также были заслушаны свидетели происшествия, но состояние здоровья одного из пострадавших пока недостаточно хорошо для дачи показаний.

"Работа ведется, и с самого начала мы очень активно и глубоко расследуем этот вопрос, принимая во внимание и возможный поджог", - заключил глава Госполиции.