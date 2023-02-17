Латвийская теледива Иева Адамс: "С помощью секса я мстила"

"Секс - самая большая движущая сила, если хочешь чего-то добиться на этой материальной земле. Но есть много других ценностей, где секс не нужен. Секс - это драйв, любой драйв - драйв от власти, денег, признания, счастья в земном смысле. Секс - это монета, с помощью которой можно получить все, если мы говорим о земных удовольствиях, но значение секса преувеличено", - считает Иева Адамс.

На вопрос, была ли она на той же волне, что и ее сверстники, когда интересовалась сексом в подростковом возрасте, Иева ответила: "То, что я сейчас скажу, ужасно. Много таких, как я.

Сейчас мне 47 лет, и только последние полтора года я живу своей жизнью и наслаждаюсь сексом.

То, чем я начала заниматься с 18 лет и чем интересоваться, было просто местью родителям. Вся моя сексуальная жизнь, мои первые 20 лет сексуального драйва были не чем иным, как местью родителям и демонстрацией миру среднего пальца - смотри, нет, меня не интересуют ваши нормы".

"С помощью секса я мстила. Я была любовницей, матерью, женой. Сейчас дети выросли, я разведена и впервые начала понимать, что теперь я тоже могу наслаждаться этим делом, потому что мне больше некому мстить. Я простила маму, развелась с мужем, вырастила детей.

И, боже мой, я впервые в жизни чувствую, что это круто, а до этого это был просто инструмент, чтобы снова сделать то, что мне было необходимо, чтобы не сломаться, не сойти с ума", - говорит Иева Адамс.

Видео целиком: