Латвийская певица и молодая мама Адриана Миглане, посетившая программу "Когда они встречаются" (Kad viņas satiekas), не скрывает, что развод был эмоциональным. Однако она убеждена, что это было правильным решением.
"Потеря ребенка поставила точку": Адриана Миглане о разводе
В октябре прошлого года Адриана Миглане сообщила печальную новость - она потеряла ребенка. В программе она призналась, что это событие открыло ей глаза и на бывшего мужа:
"В этом был смысл, и то, что произошло, тоже привело к этому. После того случая у меня самой похолодело на душе, и я попыталась понять, что не так. Я предложила ему вместе найти решение, обратиться к психологу по отношениям, терапевта, но он не тот человек, который говорит о своих чувствах. Тогда я поняла, что нет, я так больше жить не могу!".
Адриана уже публично призналась, что одной из главных причин развода стала неверность мужа. Во время интервью она снова упомянула, что были времена, когда она заглядывала в телефон бывшего мужа и видела сообщения, которые не должна была видеть.
По большей части развод проходит для двоих мирно, так как они хотят поддерживать отношения ради маленького сына.
"Я хочу, чтобы у них была связь, чтобы мы вместе праздновали дни рождения. Он отличный папа, мы просто не могли больше идти в одном направлении".
На данный момент главным делом Адриана считает сына и время для себя; О новых отношениях пока не думаю - если суждено, то все будет!
Напомним, латвийская певица Адриана Миглане в программе No Bullshit Experience ar Andri Kiviču на YouTube раскрыла настоящую причину, по которой ее брак с отцом ее сына Кришьянисом Сондарсом так быстро распался:
"Тянуть особо было нечего, потому что мне кажется, если есть какие-то вещи, которые повторяются, о которых ранее проговорили, но они снова повторяются, то я не хочу жить с человеком только для того, чтобы формально у меня был муж. Я поняла, что мне это просто не нужно".
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