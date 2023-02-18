"Потеря ребенка поставила точку": Адриана Миглане о разводе

В октябре прошлого года Адриана Миглане сообщила печальную новость - она потеряла ребенка. В программе она призналась, что это событие открыло ей глаза и на бывшего мужа:

"В этом был смысл, и то, что произошло, тоже привело к этому. После того случая у меня самой похолодело на душе, и я попыталась понять, что не так. Я предложила ему вместе найти решение, обратиться к психологу по отношениям, терапевта, но он не тот человек, который говорит о своих чувствах. Тогда я поняла, что нет, я так больше жить не могу!".

Адриана уже публично призналась, что одной из главных причин развода стала неверность мужа. Во время интервью она снова упомянула, что были времена, когда она заглядывала в телефон бывшего мужа и видела сообщения, которые не должна была видеть.

По большей части развод проходит для двоих мирно, так как они хотят поддерживать отношения ради маленького сына.