Актер Андрис Булис: "Я хотел бы, чтобы я, мои дети и их дети жили в свободной Латвии"

"К сожалению, моя профессия влияет на всю мою жизнь. Это не та работа, которую можно бросить - я беру ее с собой домой. Работа влияет на мою повседневную жизнь, на мои успехи, а неудачи влияют на моих близких людей. У меня нет суббот, воскресений, официально мой выходной - понедельник, где уже все заполнено, поэтому семья вынуждена подстраиваться под меня.

Это эгоистично, да что тут скрывать.

Но если есть удовлетворение от того, что я делаю, если я в мире с самим собой, я также могу подарить мир окружающим. Если я не в ладах с собой, то мне очень тяжело. Звучит ужасно, но я могу закрыться, могу эмоционально воздействовать…".