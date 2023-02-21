Латвийский актер Андрис Булис в беседе с изданием Ieva не скрывает, что работа занимает особое место в его жизни и выбранная профессия затрагивает все сферы жизни, а это не всегда срабатывает в его пользу.
Актер Андрис Булис: "Я хотел бы, чтобы я, мои дети и их дети жили в свободной Латвии"
"К сожалению, моя профессия влияет на всю мою жизнь. Это не та работа, которую можно бросить - я беру ее с собой домой. Работа влияет на мою повседневную жизнь, на мои успехи, а неудачи влияют на моих близких людей. У меня нет суббот, воскресений, официально мой выходной - понедельник, где уже все заполнено, поэтому семья вынуждена подстраиваться под меня.
Это эгоистично, да что тут скрывать.
Но если есть удовлетворение от того, что я делаю, если я в мире с самим собой, я также могу подарить мир окружающим. Если я не в ладах с собой, то мне очень тяжело. Звучит ужасно, но я могу закрыться, могу эмоционально воздействовать…".
У Андриса и его жены Илзе двое детей - Маркус и Алиса. Булис отмечает, что взросление сына является для него ориентиром на новом уровне: "Моему сыну исполнилось 18 лет, и он уже живет сам по себе. Я должен быть счастлив, что время от времени он все еще о чем-то меня спрашивает и рассчитывает на меня. Дочери шесть лет, и вот я стараюсь уделять ей как можно больше времени.
Всякий раз, когда я могу, я отвожу ее в детский сад по утрам, а также стараюсь приезжать за ней, потому что тогда мы можем поговорить. Иначе, когда я прихожу домой после спектакля, она уже спит. Но я хочу пережить ее время "почемучки". Хочется, чтобы она чувствовала отца.
Я отлично проводил время и с сыном, но меня не было рядом в том важном возрасте.
Сейчас мы вместе ходим на тренировки, общаемся. Когда он собирался получить права и учился водить машину, то хуже учителя, чем я, который все время злится и ворчит, едва ли можно было найти. Но права в кармане и все хорошо.
И еще я хотел бы, чтобы я, мои дети и их дети жили в свободной Латвии".
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