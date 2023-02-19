"Да сколько можно уже спрашивать о позиции по Украине". "Потому и спрашивают, что позиция не ясная". Такими репликами в эфире "Кто вам платит?" обменялись покинувший партию "Согласие" экс-депутат Сейма Андрей Клементьев и продолжающий быть частью "Согласия" депутат Рижской думы Константин Чекушин, комментируя высказывания исключенного из партии Александра Барташевича.
"Его жена наполовину украинка": бывший член "Согласия" о позиции Барташевича
Что произошло?
В январе этого года состоялось заседание совета "Согласия", на котором выступили возможные кандидаты на пост председателя правления партии. Члены рижского отделения "Согласия" придали гласности прозвучавшие там заявления мэра Резекне Александра Барташевича. Согласно их сообщению для СМИ, политик заявил, что Латвия должна быть нейтральной страной, призвал называть войну России против Украины конфликтом, а также считаться с возможной победой России и рекомендовал договориться с российской стороной о гарантиях безопасности.
Члены рижского отделения "Согласия" категорически осудили данную позицию мэра Резекне и отметили, что его избрание на пост лидера партии может привести к расколу и, возможно, к ее полной ликвидации. Александр Барташевич заявил, что его оболгали, при этом четких заявлений о своей позиции по Украине не делал.
После публичного конфликта и призывов к членам партии игнорировать ее съезд, 6 февраля он был исключен из "Согласия". Вслед за ним из партии решили выйти еще около 120 ее членов в Резекне, Резекненском и Лудзенском краях.
Вскоре Александр Барташевич и прежние члены "Согласия" Андрей Клементьев, Екатерина Иванова и Карина Барткевич заявили о планах создания новой политической партии.
Андрей Клементьев о позиции Барташевича
Покинувший ряды "Согласия" экс-депутат Сейма Андрей Клементьев заявил в эфире "Кто вам платит?", что Александр Барташевич на той встрече не высказывал неоднозначную позицию насчет войны в Украине, а его слова были вырваны из контекста. "У нас вчера была встреча оргкомитета [новой политической силы], где четко было сказано, что у нас нет разных мнений. Никакого нейтралитета. Это просто была дискуссия. Кто-то вырвал из контекста и опубликовал ее. Это было сделано неправильно. Это был закрытый Zoom для членов партии, где мы просто дискутировали".
Клементьев утверждает, что жена Барташевича наполовину украинка, поэтому "у него не может быть нейтральной позиции".
"Есть четкая позиция, это война. Россия агрессор, Украина - жертва. Нет другого мнения у нас. Я устал от этой темы, у нас куча проблем в социальном формате, а тут все время говорят: "Что же мы там думаем по этой Украине". Да все ясно. Мы голосовали как депутаты два или три раза за эту тему. Направление принимали в "Согласии" несколько раз. Сколько можно говорить по этой теме. У нас в истории в 2000 годах уже был момент, когда спрашивали: "Вы оккупацию признаете?". По сто раз это спрашивали. Как тест какой-то. Тоже самое сейчас с этим", - высказался политик.
Константин Чекушин о позиции Барташевича
В свою очередь депутат Рижской думы от "Согласия" Константин Чекушин отметил, что не видел четкой позиции в декларации Александра Барташевича, с которой он претендовал на роль лидера партии.
"Моя личная позиция и позиция большинства членов фракции и правления рижского отделения партии была в том, что нужна кристально чистая позиция.
Почему все время спрашивают? Да спрашивают потому, что не могут услышать конкретного четкого ответа", - добавил он.
По мнению Чекушина, лидер без четкой позиции не может вести партию вперед.
"Лидер партии должен вести "Согласие" в будущее, а не тянуть его в булькающее болото, которое будет в прошлом. Он должен иметь четкую позицию. Если он этой четкой позиции не имеет, то это не роль лидера вселатвийского движения "Согласия", - пояснил он.
При этом он признал, что такой лидер может подойти для региональной роли, где "избиратель очень специфический и ему нужен специфический подход". "Лидер партии в регионе может где-то что-то умолчать, где-то позаниматься маневрами политики, и это нормально", - высказался он.
Политик отметил, что, высказав четкую позицию, партия пытается защитить русскоязычное население Латвии, которое видит свое будущее здесь.
"Мы 24-го сделали очень ответственное заявление, мы знали, что мы отчасти стреляем себе в ногу. Я, не стесняясь, скажу, что мы поступили как единственная государственно мыслящая партия. К сожалению, это не было так воспринято и оценено другими политическими силами. Мы совершенно прекрасно понимали, что позиция русскоязычного населения в Латвии очень ухудшилась, катастрофически ухудшилась, и мы можем защитить это, показать четкую позицию, что все-таки мы не партия "Пятой колонны" и люди наши не "Пятая колонна" в Латвии. Мы все здесь живем и хотим будущего для нашей страны. Мы видим Латвию как часть европейского пространства. Мы - не нейтральная страна. Мы часть блока НАТО. Это у же ставит нас на одну сторону", - говорит он.
Видео: Константин Чекушин о позиции "Согласия"
Полный выпуск передачи можно посмотреть здесь:
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