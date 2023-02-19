"Его жена наполовину украинка": бывший член "Согласия" о позиции Барташевича

В свою очередь депутат Рижской думы от "Согласия" Константин Чекушин отметил, что не видел четкой позиции в декларации Александра Барташевича, с которой он претендовал на роль лидера партии.

"Моя личная позиция и позиция большинства членов фракции и правления рижского отделения партии была в том, что нужна кристально чистая позиция.

Почему все время спрашивают? Да спрашивают потому, что не могут услышать конкретного четкого ответа", - добавил он.

По мнению Чекушина, лидер без четкой позиции не может вести партию вперед.

"Лидер партии должен вести "Согласие" в будущее, а не тянуть его в булькающее болото, которое будет в прошлом. Он должен иметь четкую позицию. Если он этой четкой позиции не имеет, то это не роль лидера вселатвийского движения "Согласия", - пояснил он.

При этом он признал, что такой лидер может подойти для региональной роли, где "избиратель очень специфический и ему нужен специфический подход". "Лидер партии в регионе может где-то что-то умолчать, где-то позаниматься маневрами политики, и это нормально", - высказался он.

Политик отметил, что, высказав четкую позицию, партия пытается защитить русскоязычное население Латвии, которое видит свое будущее здесь.

"Мы 24-го сделали очень ответственное заявление, мы знали, что мы отчасти стреляем себе в ногу. Я, не стесняясь, скажу, что мы поступили как единственная государственно мыслящая партия. К сожалению, это не было так воспринято и оценено другими политическими силами. Мы совершенно прекрасно понимали, что позиция русскоязычного населения в Латвии очень ухудшилась, катастрофически ухудшилась, и мы можем защитить это, показать четкую позицию, что все-таки мы не партия "Пятой колонны" и люди наши не "Пятая колонна" в Латвии. Мы все здесь живем и хотим будущего для нашей страны. Мы видим Латвию как часть европейского пространства. Мы - не нейтральная страна. Мы часть блока НАТО. Это у же ставит нас на одну сторону", - говорит он.

Видео: Константин Чекушин о позиции "Согласия"

Полный выпуск передачи можно посмотреть здесь: