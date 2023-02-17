Министр рассказал, когда новые электрички начнут перевозить пассажиров

Во время встречи с руководством Škoda Vagonka и Pasažieru vilciens мы не только обсудили детали предстоящего запуска поездов, но и вживую увидели, насколько комфортабельны и современны эти поезда. Я подчеркнул, что лично буду следить за тем, чтобы не было отклонений от сроков введения поездов. Наш народ давно это заслужил. Я рад, что, наконец, поездки на поезде станут доступными и удобными для пожилых людей, родителей с колясками, а также людей с ограниченными физическими возможностями", - сказал министр.