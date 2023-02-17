В четверг, 16 февраля, министр сообщения Янис Виттенбергс встретился с правлением Škoda Vagonka и Pasažieru vilciens (PV), чтобы обсудить ход реализации проекта нового электропоезда. Министр получил подтверждение от обеих компаний, что первые новые электропоезда начнут пассажирские перевозки в конце лета этого года.
Министр рассказал, когда новые электрички начнут перевозить пассажиров
"Уже в конце этого лета начнется новая эра в пассажирских перевозках, так как свои первые рейсы совершат новые электропоезда.
Во время встречи с руководством Škoda Vagonka и Pasažieru vilciens мы не только обсудили детали предстоящего запуска поездов, но и вживую увидели, насколько комфортабельны и современны эти поезда. Я подчеркнул, что лично буду следить за тем, чтобы не было отклонений от сроков введения поездов. Наш народ давно это заслужил. Я рад, что, наконец, поездки на поезде станут доступными и удобными для пожилых людей, родителей с колясками, а также людей с ограниченными физическими возможностями", - сказал министр.
В ходе встречи министр ознакомился со стратегией дальнейшего развития компании Pasažieru vilciens. Также обсуждалось создание нового сервисного центра, где можно было бы проводить техническое обслуживание и ремонт новых поездов.
В начале февраля компания Škoda Vagonka доставила в Ригу оставшиеся два из четырех вагонов седьмого нового электропоезда.
Она сообщает, что в пятницу утром два охраняемых грузовика с завода Škoda Vagonka компании Škoda Group в Остраве, Чехия, доставили в Ригу оставшиеся два из четырех вагонов седьмого нового электропоезда.
Первый новый электропоезд прибыл в Ригу в июне прошлого года, второй - в июле, третий - в октябре, четвертый - в ноябре, пятый - в декабре, шестой - в январе этого года. Электропоезда перемещаются из Чехии автомобильным транспортом через Польшу и Литву.
Три привезенных поезда проходят испытания на маршруте Рига-Айзкраукле. Два из них тестируются пустыми, третий загружается мешками с песком, которые имитируют вес 890 пассажиров. В четвертом и пятом электропоездах ведутся наладочные работы.
Общая стоимость всего проекта составляет 257,889 млн евро, в том числе запланирована закупка 23 новых электропоездов при софинансировании Фонда сплочения ЕС в размере 114,211 млн евро.
Галерея: Новые электропоезда в Латвии
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