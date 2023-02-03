В Латвию доставили седьмой новый электропоезд

Она сообщает, что в пятницу утром два охраняемых грузовика с завода Škoda Vagonka компании Škoda Group в Остраве, Чехия, доставили в Ригу оставшиеся два из четырех вагонов седьмого нового электропоезда.

Первый новый электропоезд прибыл в Ригу в июне прошлого года, второй - в июле, третий - в октябре, четвертый - в ноябре, пятый - в декабре, шестой - в январе этого года. Электропоезда перемещаются из Чехии автомобильным транспортом через Польшу и Литву.

Три привезенных поезда проходят испытания на маршруте Рига-Айзкраукле. Два из них тестируются пустыми, третий загружается мешками с песком, которые имитируют вес 890 пассажиров. В четвертом и пятом электропоездах ведутся наладочные работы.

Общая стоимость всего проекта составляет 257,889 млн евро, в том числе запланирована закупка 23 новых электропоездов при софинансировании Фонда сплочения ЕС в размере 114,211 млн евро.

Галерея: Электропоезда прибыли в Латвию

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