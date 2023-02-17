Сотрудник немецкой разведки пытался продать РФ координаты HIMARS в Украине

Власти Германии проводят расследование в отношении одного из своих офицеров разведки по обвинению в государственной измене.

Сотрудник BND задержан за шпионаж в пользу Российской Федерации. Он должен был дать Москве координаты, где в Украине будет установлена ​​система HIMARS. ФСБ приказала агенту записывать и передавать данные GPS от систем HIMARS, а также ЗРК IRIS-T, которые украинские силы получили от Запада. В качестве вознаграждения за передачу данных агент получил "шестизначную сумму". Эти деньги были обнаружены у мужчины при задержании.

Источники, предоставившие эту информацию журналу Der Spiegel, считают, что России не удалось получить координаты HIMARS и IRIS-T в Украине.

Как сообщалось, арестованный сотрудник BND также подозревается в передаче секретных данных о ситуации в Украине после вторжения российских войск, ссылаясь на немецких чиновников, сообщила газета The Wall Street Journal.

Подсудимый Карстен Л. возглавлял отдел технической разведки BND, занимавшийся секретной информацией (спутниковые снимки, перехваченные разговоры) из России и Украины, полученной другими западными спецслужбами.