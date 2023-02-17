Глава минобороны США: Мы привержены свободе и суверенитету балтийских союзников

Он подчеркнул, что США будут и впредь вносить свой вклад в обеспечение безопасности Эстонии без каких-либо условий. По его словам, хорошим примером этого стало недавнее развертывание сил США в Эстонии - речь идет как о реактивной системе залпового огня HIMARS, так и о пехоте.

"Я хотел бы сегодня очень четко разъяснить народу Эстонии одну вещь. Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены свободе и суверенитету наших балтийских союзников, и мы едины с вами в сдерживании и защите от любой угрозы нашей общей безопасности", - сказал Остин.

"Я приехал в критический для Европы и для мира момент. На следующей неделе исполнится год с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в мирную соседнюю Украину, и мы скорбим о жизнях, столь бесполезно потерянных в жестокой и неспровоцированной путинской войне. Украинский народ храбро сражается, чтобы защитить свой суверенитет, они напоминают нам, что мы никогда не можем принимать нашу свободу как должное", - добавил министр обороны США.