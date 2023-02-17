"Все проблемы решим здесь": Лукашенко пригласил Путина и Байдена на переговоры в Минск

"[Байден] останется в Польше, потому что Польша - гиена Европы и сегодня играет самую активную роль в эскалации войны в Украине. Польша сегодня громче всех, даже громче США", - заявил белорусский президент.

Лукашенко также упомянул, что готов пригласить на переговоры и президента Украины Владимира Зеленского, "если этого захочет Байден".

"[Зеленский] может лететь прямо через границу, а не через Варшаву. Мы с русскими гарантируем ему безопасную поездку в Беларусь. Сорок минут и он здесь. Из Киева в Минск", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, в четверг, 16 февраля, Лукашенко заявил, что Беларусь присоединится к нападению России на Украину только в том случае, если украинская армия нападет на нее первой.

"Я также готов вести войну вместе с русскими с территории Беларуси, но только в том случае, если кто-нибудь - даже один солдат - придет на нашу территорию с оружием, чтобы убивать моих людей", - заявил Лукашенко на пресс-конференции с иностранными журналистами.

Минск не принимал непосредственного участия в войне России против Украины, но позволил Москве использовать территорию Беларуси для атак.

В Беларуси по-прежнему находится большое количество российских войск - по разным оценкам, от 60 000 до 70 000. Лукашенко пообещал не отправлять их через границу с Украиной, но есть большие опасения, что эти силы также могут быть вовлечены в войну.

Президент России Владимир Путин в прошлом месяце заявил, что поддерживает планы по созданию совместных с Беларусью центров военной подготовки. В октябре было объявлено о создании совместных региональных сил России и Беларуси и прибытии в Беларусь нескольких тысяч российских военнослужащих. Две страны также регулярно проводят совместные военные учения, подчеркивая, что они носят сугубо оборонительный характер.

В пятницу Лукашенко также встретился с Владимиром Путиным.