Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко пригласил президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммит в Минск, чтобы "остановить войну" в Украине, сообщает издание Newsweek.
"Все проблемы решим здесь": Лукашенко пригласил Путина и Байдена на переговоры в Минск
"И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет?", - цитирует слова Лукашенко официальное информационное агентство Беларуси БелТА.
"А зачем Байден едет в Польшу? Зачем именно в Польшу?, - спросил Лукашенко, ссылаясь на заявление Белого дома о визите Байдена в Польшу. - Польша рядом, я пришлю ему самолет, может Боинг. Мы его заберем".
Белый дом сообщил, что Байден с 20 по 22 февраля планирует посетить Польшу и встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и другими лидерами в связи с первой годовщиной войны России против Украины.
"Мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание (вы ему передайте там по своим каналам), мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить, - сказал белорусский лидер. - Если он хочет мира в Украине".
"И вот здесь, в вашем присутствии мы втроем (я вам гарантирую, что Владимир Путин сюда приедет) сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь".
Лукашенко сказал, что, по его мнению, Байден "не приедет", но "должен сделать это, чтобы положить конец войне, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы".
"[Байден] останется в Польше, потому что Польша - гиена Европы и сегодня играет самую активную роль в эскалации войны в Украине. Польша сегодня громче всех, даже громче США", - заявил белорусский президент.
Лукашенко также упомянул, что готов пригласить на переговоры и президента Украины Владимира Зеленского, "если этого захочет Байден".
"[Зеленский] может лететь прямо через границу, а не через Варшаву. Мы с русскими гарантируем ему безопасную поездку в Беларусь. Сорок минут и он здесь. Из Киева в Минск", - сказал Лукашенко.
Как сообщалось, в четверг, 16 февраля, Лукашенко заявил, что Беларусь присоединится к нападению России на Украину только в том случае, если украинская армия нападет на нее первой.
"Я также готов вести войну вместе с русскими с территории Беларуси, но только в том случае, если кто-нибудь - даже один солдат - придет на нашу территорию с оружием, чтобы убивать моих людей", - заявил Лукашенко на пресс-конференции с иностранными журналистами.
Минск не принимал непосредственного участия в войне России против Украины, но позволил Москве использовать территорию Беларуси для атак.
В Беларуси по-прежнему находится большое количество российских войск - по разным оценкам, от 60 000 до 70 000. Лукашенко пообещал не отправлять их через границу с Украиной, но есть большие опасения, что эти силы также могут быть вовлечены в войну.
Президент России Владимир Путин в прошлом месяце заявил, что поддерживает планы по созданию совместных с Беларусью центров военной подготовки. В октябре было объявлено о создании совместных региональных сил России и Беларуси и прибытии в Беларусь нескольких тысяч российских военнослужащих. Две страны также регулярно проводят совместные военные учения, подчеркивая, что они носят сугубо оборонительный характер.
В пятницу Лукашенко также встретился с Владимиром Путиным.
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