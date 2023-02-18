Видео ⟩ Военный преступник Гиркин раскритиковал Кремль: Россия не может победить

В первые месяцы полномасштабной войны "у нас были хорошие шансы победить", сказал Гиркин. "Но теперь мы проигрываем, мы уходим на пенсию". Нынешнюю атаку России в Донбассе Гиргин не считает многообещающей. Несколько недель назад россияне заняли стратегически важный город Соледар. Однако даже теперь, если будут заняты Бахмут и Северск, за которые продолжаются бои - "все это ничто по сравнению с отказом от Херсона", - пожаловался Гиркин. Херсон - единственная столица региона в Украине, которую Россия захватила с начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года. В ноябре его освободили силы Украины, уничтожив предварительно пути оснащения российской армии.

Гиркин отметил в интервью, что "Россия не может победить [в этой войне] в ее нынешнем форме. "Без действий Россия победить не может. Она может только продлить военные действия на неопределенное время", - заявил 52-летний военный преступник.

Так как захваченные территории Украины формально объявлены российскими, попытки украинцев вернуть их нужно воспринимать как нападение на Россию с соответствующим объявлением войны и становлением президента главнокомандующим армией.

"А не как у нас сейчас - министр обороны назначает руководителя специальной военной операцией. Бред какой-то! Идет война, а министр обороны... А где президент? То есть президент, получается, как бы ни при чем. Не будем развивать эту тему", - сказал в интервью Гиркин.

Несмотря на то, что он не пояснил, какие мероприятия, по его мнению, нужно осуществить, Гиркин не напрямую назвал виновника в военных неудачах: "Россия не может победить с ее нынешним руководством".