Связанный с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России военный блогер Игорь Гиркин критически оценил нынешнюю тактику российской армии в Украине. Осужденный заочно за сбитие малайзийского самолета над территорией Украины 52-летний мужчина в интервью российскому YouTube-каналу указал, что Россия не может победить в этой войне, а также не напрямую назвал виновного в этом.
Видео ⟩ Военный преступник Гиркин раскритиковал Кремль: Россия не может победить
Бывший "министр обороны" самопровозглашенной ДНР неоднократного обвинял Россию в слишком слабой войне против Украины. В опубликованном два дня назад интервью он выразил мнение, что Россия не может победить в войне "в ее нынешней форме". И виной этому "нынешнее руководство", пояснил Гиркин, не назвав, впрочем, имени Путина.
Гиркин, известный в России под псевдонимом Стрелков, в интервью допустил вероятность того, что в России ожидается новая волна мобилизации. "Просто потому, что бои продолжаются и число жертв растет, - сказал бывший полковник военной разведки ГРУ. - Нужны новые люди".
В то же время он признал, что очередная волна мобилизации может только ухудшить ситуацию в России.
"В сегодняшней ситуации провести нормальную мобилизацию невозможно. Люди, которые неоднократно доказали, что умеют хорошо только воровать и втирать очки вышестоящему начальству, они ничем другим заниматься не будут", - сказал он, указав на коррупцию и плохое оснащение мобилизованных.
"Нынешнее Министерство обороны в нынешних условиях новой мобилизацией может только сильно ухудшить ситуацию. Однако мобилизация все равно будет", - отметил в интервью Гиркин.
Сразу после объявленной президентом РФ Владимиром Путиным "частичной мобилизации" в сентябре прошлого года в публичном пространстве начала появляться информация о большом количестве несчастных случаев и ошибок. Задокументированы случаи, когда мужчин призывали, несмотря на проблемы со здоровьем. Кроме того, многие сообщали о пропавшем обмундировании и пустых армейских складах, на которых должна была находиться, например, зимняя одежда. Сотни тысяч человек сбежали за границу.
Кадровая нехватка на фронте стала ощущаться еще прошлым летом, когда введенные в Украину подразделения вооруженных сил РФ начали массово покидать контрактники, у которых с армией были заключены договоры. В отдельных подразделениях они, по словам Гиркина, составляли до 90% персонала.
"Они клали рапорты на стол, даже бросали оружие на границе и просто уходили. Мобилизации нет, военного положения нет, и наказать их на самом деле невозможно. Вместо них пошли луганские и донецкие "мобики", а позднее - и мобилизованные россияне, "старые" граждане Российской Федерации".
"Сейчас мы проигрываем эту войну"
Говоря о возможных мирных переговорах с Украиной, бывший лидер донецких боевиков сказал:
"Пока мы проигрываем эту войну, новых минских соглашений не будет. И сейчас мы эту войну проигрываем. К сожалению, это надо признать".
Минские соглашения между Россией и Украиной при посредничестве Франции и Германии были заключены в 2015 году в столице Беларуси. Их целью было "успокоить" Восток Украины, который Россия фактически оккупировала. Большая часть обязательств выполнена не была.
В первые месяцы полномасштабной войны "у нас были хорошие шансы победить", сказал Гиркин. "Но теперь мы проигрываем, мы уходим на пенсию". Нынешнюю атаку России в Донбассе Гиргин не считает многообещающей. Несколько недель назад россияне заняли стратегически важный город Соледар. Однако даже теперь, если будут заняты Бахмут и Северск, за которые продолжаются бои - "все это ничто по сравнению с отказом от Херсона", - пожаловался Гиркин. Херсон - единственная столица региона в Украине, которую Россия захватила с начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года. В ноябре его освободили силы Украины, уничтожив предварительно пути оснащения российской армии.
Гиркин отметил в интервью, что "Россия не может победить [в этой войне] в ее нынешнем форме. "Без действий Россия победить не может. Она может только продлить военные действия на неопределенное время", - заявил 52-летний военный преступник.
Так как захваченные территории Украины формально объявлены российскими, попытки украинцев вернуть их нужно воспринимать как нападение на Россию с соответствующим объявлением войны и становлением президента главнокомандующим армией.
"А не как у нас сейчас - министр обороны назначает руководителя специальной военной операцией. Бред какой-то! Идет война, а министр обороны... А где президент? То есть президент, получается, как бы ни при чем. Не будем развивать эту тему", - сказал в интервью Гиркин.
Несмотря на то, что он не пояснил, какие мероприятия, по его мнению, нужно осуществить, Гиркин не напрямую назвал виновника в военных неудачах: "Россия не может победить с ее нынешним руководством".
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