В Турции через 13 дней после землетрясения нашли трех выживших

Позднее турецкий телеканал NTV сообщил, что один из спасенных скончался в больнице.

NTV продемонстрировал кадры, как спасатели выносят найденных людей, которые провели под завалами 296 часов.

Команды спасателей всю неделю находили выживших, несмотря на то, что они так много времени провели под завалам в холодную погоду.

В пятницу турецкие спасатели вытащили из-под обломков 45-летнего мужчину, а за несколько часов до этого обнаружили подростка и двух мужчин.

Напомним, утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7, после чего последовало еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

В данный момент подтверждена гибель более чем 45 000 человек. Большая часть жертв - в Турции, где в результате землетрясения пострадали 11 провинций.