Нагиев отказался вести премию "Муз-ТВ": "Придет время, и мы наградим действительно лучших"

"Я благодарю концерн "Муз-ТВ" за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие, видимо, в этот раз - нет. Но придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках", - цитирует Нагиева "Медуза".

Церемония вручения премии "Муз-ТВ" запланирована на 2 июня в московской "ЦСКА Арене".

Напомним, в марте прошлого года, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину, Нагиев опубликовал видео, на котором он бреет голову под строчки "мы воевали сами с собой" из песни "Поезд в огне" группы "Аквариум". В апреле он опубликовал в Instagram пост со словами: "Может, хватит".

Позднее шоумен также опроверг слухи о своем отъезде из России. "Для тех, кто спрашивает, где я - здесь я. Тем, кто говорит: "Уезжай отсюда", - сам уезжай отсюда. Дима дома!" - заявил Нагиев.

В свою очередь, в августе он сообщил, что в новом сезоне не будет вести программы шоу "Голос", а в ноябре и вовсе заявил, что уходит с российского телевидения.