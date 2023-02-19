Лукашенко обязал всех белорусских госслужащих носить значки

Нагрудный знак призван повысить престиж госслужбы и сохранять ее исторические традиции, говорится в документе.

Выдавать такой знак отличия будут всем гражданским госслужащим под роспись в течение недели после занятия должности. Вручение будет проходить в торжественной обстановке.

Носить значок надо будет у сердца - на левой стороне груди, на форме либо одежде официального стиля. Его можно сочетать с другими знаками отличия. Владелец обязан обеспечивать сохранность значка.

Госслужащие должны будут носить нагрудный знак при реализации своих полномочий и обеспечении функций госорганов или должностных лиц на протяжении всего срока нахождения на госслужбе, в том числе если их переведут на другую должность или в другой госорган.

Значок останется с владельцем и после окончания службы, но без права ношения. А вот если чиновника уволят по дискредитирующим обстоятельствам, то знак надо будет сдать, отмечает "Зеркало".