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Лукашенко обязал всех белорусских госслужащих носить значки

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Лукашенко обязал всех белорусских госслужащих носить значки
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Значок для белорусских госчиновников
Значок для белорусских госчиновников Фото: Скриншот указа Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об учреждении нагрудного знака государственного гражданского служащего. Документ 18 февраля официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале, пишет белорусский портал "Зеркало".

Нагрудный знак призван повысить престиж госслужбы и сохранять ее исторические традиции, говорится в документе.

Выдавать такой знак отличия будут всем гражданским госслужащим под роспись в течение недели после занятия должности. Вручение будет проходить в торжественной обстановке.

Носить значок надо будет у сердца - на левой стороне груди, на форме либо одежде официального стиля. Его можно сочетать с другими знаками отличия. Владелец обязан обеспечивать сохранность значка.

Госслужащие должны будут носить нагрудный знак при реализации своих полномочий и обеспечении функций госорганов или должностных лиц на протяжении всего срока нахождения на госслужбе, в том числе если их переведут на другую должность или в другой госорган.

Значок останется с владельцем и после окончания службы, но без права ношения. А вот если чиновника уволят по дискредитирующим обстоятельствам, то знак надо будет сдать, отмечает "Зеркало".

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