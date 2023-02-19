Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об учреждении нагрудного знака государственного гражданского служащего. Документ 18 февраля официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале, пишет белорусский портал "Зеркало".
Лукашенко обязал всех белорусских госслужащих носить значки
Нагрудный знак призван повысить престиж госслужбы и сохранять ее исторические традиции, говорится в документе.
Выдавать такой знак отличия будут всем гражданским госслужащим под роспись в течение недели после занятия должности. Вручение будет проходить в торжественной обстановке.
Носить значок надо будет у сердца - на левой стороне груди, на форме либо одежде официального стиля. Его можно сочетать с другими знаками отличия. Владелец обязан обеспечивать сохранность значка.
Госслужащие должны будут носить нагрудный знак при реализации своих полномочий и обеспечении функций госорганов или должностных лиц на протяжении всего срока нахождения на госслужбе, в том числе если их переведут на другую должность или в другой госорган.
Значок останется с владельцем и после окончания службы, но без права ношения. А вот если чиновника уволят по дискредитирующим обстоятельствам, то знак надо будет сдать, отмечает "Зеркало".
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