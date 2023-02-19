Вторжение России в Украину вынудило Латвию переоценить свои военные возможности. В сентябре правительство поддержало план Министерства обороны удвоить персонал структур Национальных вооруженных сил (НВС) в течение пяти лет. Удастся ли это сделать, пока неизвестно. Дискуссии о законе о Службе государственной обороны (СГО) в Сейме затянулись, обнаружилось и множество практических проблем, которые мешают быстро нарастить число призывников. В этом году служба будет только добровольной, а в следующем могут призвать всего несколько сотен человек, а не тысяч, как планировалось в сентябре, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Планы по количеству призывников в Службу государственной обороны резко сократились
В НВС не хватает резервов
Одним из слабых мест обороны Латвии является малое количество резервистов. Так называемый активный резерв, который может быть быстро мобилизован в час Х, составляет всего шесть тысяч человек. В сентябре правительство одобрило доклад Министерства обороны, в котором рекомендовалось удвоить численность личного состава вооруженных сил до 51 000 человек, в том числе увеличить число резервистов до 20 000. Для достижения этой цели планировалось подготовить тысячу призывников в этом году, в следующем - две с половиной тысячи, в свою очередь в 2028 году - уже 7500.
На пресс-конференции в июле на тот момент министр обороны Артис Пабрикс из "Для развития Латвии" сказал: "Это число позволит нам отразить любую атаку, которая не была подготовлена заблаговременно. Это означает, что мы гораздо сильнее".
Поставленные цели слишком высоки
Однако после выборов в Сейм создание СГО потеряло темп. Ранее планировалось, что первый призыв добровольцев пройдет уже в январе, однако депутаты до сих пор не утвердили закон в Сейме. Разработанный во времена Пабрикса законопроект остро критиковали юристы Сейма, кроме того, цели по числу призывников оказались слишком амбициозными, указывают депутаты ответственной комиссии.
"Министерство обороны, дискутировавшее по поводу данного законопроекта еще в прошлом Сейме, уже после выборов призналось, что цели, поставленные на момент подачи законопроекта, были несоответствующими", - сказал руководитель фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.
В свою очередь председатель комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис пояснил передаче: "Подтвердились опасения по поводу качества этого законопроекта и того, как он подан. На самом деле и по второму чтению у нас было шесть заседаний комиссии".
Теперь понятно, что в этом году службу смогут начать только добровольцы. Максимальное число - 300.
В следующем году число призывников сильно не вырастет
Госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс указывает, что более 300 человек не позволяет призвать и имеющаяся в данный момент инфраструктура вооруженных сил. Насколько реальна сейчас идея удвоить армию за пять лет, Гарисонс точно не ответил, так как пока не выдвинуты конкретные цели, сколько призывников каждый год нужно обучать.
В этом году не предусмотрено и никаких больших вложений в создание СГО. Вместо ранее подсчитанных 87 миллионов евро Минобороны просит в бюджете всего три миллиона - на компенсации добровольцам и их питание: "Даже если вы дадите эти 87 миллионов, скорее всего, мы не успеем их потратить, так как нужно заключить дополнительные договоры, что требует времени, и второе, конечно, поставки потребуют еще больше времени".
Парламентский секретарь Министерства обороны Янис Эглитис также рассказывает, что больше денег для создания службы министерство не просило потому, что не хватает закона о службе. В связи с этим и в будущем году число призывников будет относительно небольшим - от 300 до 500 молодых людей, указывает Эглитис. Это в пять раз меньше, чем планировалось изначально. Повестки призывники могут получить уже в январе будущего года, в свою очередь на службу им нужно будет явиться в середине года.
Депутаты: Главное качество, а не количество
Несмотря на то, что начало - медленнее, чем планировалось, Эглитис считает, что за пять лет достичь численности вооруженных сил в 50 000 человек возможно: "Численно это реалистично. В будущем году нам в первую очередь нужно привести в порядок инфраструктуру, чтобы мы могли обеспечить как условия призывникам, так и успешный процесс обучения. Поэтому следующий год у нас еще такой, когда мы будем обеспечивать все эти вещи, и после этого сможем быстро нарастить это число".
Как министерства, так и депутаты комиссии по обороне отмечают, что главное, чтобы служба была качественной, даже если число призванных вначале не будет большим.
В свою очередь бывший министр обороны Артис Пабрикс отрицает, что изначальный план был нереальным. В то же время он указывает, что менять планы в ходе дискуссии - это нормально: "По большому счету он входит во все те рамки, что мы предлагали. Чуть больше эта цифра или меньше, это в данный момент не является решающим. Важно, что мы начали процесс".
Препятствие для принятия закона - гражданская служба
Одним из основных критических замечаний в адрес созданного при Пабриксе законопроекта было то, что одновременно не был разработан закон о гражданской службе. Это также затянуло дебаты в парламенте. Юридическое бюро Сейма указывает, что люди должны иметь возможность заменить военную службу какой-либо другой работой в силу своих убеждений или религиозных взглядов. Пока альтернативы нет, служба может быть только добровольной.
Идея Парбикса позволить служить также в учреждениях внутренних дел, здравоохранения и социальной опеки пока отвергнута как слишком сложная. Бывший министр указывает, что предложил такую идею, так как это было бы возможностью укреплять и другие важные для государства сферы, тогда как остальные министерства к этому готовы не были. Глава МВД Марис Кучинскис относится к такой идее позитивно и указывает, что министерство работает над тем, чтобы в будущем призывников можно было трудоустраивать и в Пожарно-спасательной службе.
"В любом случае мы воспринимаем это с глубоким пониманием, даже с радостью. Не секрет, что в Государственной пожарно-спасательной службе много вакансий, особенно в Риге. Нам нужно разобраться с некоторыми внутренними процессами и усовершенствовать программы обучения. Допускаю, что какой-то год на это потребуется", - сказал Кучинскис.
Чтобы ускорить введение обязательной службы, Министерство обороны сейчас готовит к окончательному чтению закона в Сейме новые предложения, которые позволят проходить службу в других структурах министерства. Основываясь на прошлом опыте Латвии и данных соседних стран, Минобороны считает, что молодых людей, которые откажутся от военной службы из-за своих взглядов, будет немного. Поэтому мест в учреждениях министерства будет достаточно. Призывники смогут, например, помогать на складах, в обслуживании армейской недвижимости, некоторые из них могут быть приняты на работу в Латвийский военный музей или Агентство геопространственной информации. Однако возможность пройти гражданскую службу получат только те, кто сможет доказать свои взгляды специальной контрольной комиссии.
"Эта комиссия будет создана их экспертов, которые действительно реально работают с такими вопросами и смогут сказать, стал ли этот человек пацифистом после получения повестки или же он был таким всю жизнь", - отметил парламентский секретарь Минобороны Эглитис.
С финансовой точки зрения гражданская служба для молодых людей будет очень невыгодной. Планируется, что компенсация составит те же 300 евро, однако на гражданской службе нужно будет самому искать себе место жительства, если только не повезет жить вблизи места службы, кроме того, нужно будет самому обеспечивать себя едой. В свою очередь, призванные на военную службу будут жить в казармах, а кормить их будут за деньги государства. Кроме того, те, кто пойдет на военную службу добровольно, получат удвоенную компенсацию - 600 евро в месяц.
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