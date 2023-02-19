Планы по количеству призывников в Службу государственной обороны резко сократились

"Министерство обороны, дискутировавшее по поводу данного законопроекта еще в прошлом Сейме, уже после выборов призналось, что цели, поставленные на момент подачи законопроекта, были несоответствующими", - сказал руководитель фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.

В свою очередь председатель комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис пояснил передаче: "Подтвердились опасения по поводу качества этого законопроекта и того, как он подан. На самом деле и по второму чтению у нас было шесть заседаний комиссии".

Теперь понятно, что в этом году службу смогут начать только добровольцы. Максимальное число - 300.

В следующем году число призывников сильно не вырастет

Госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс указывает, что более 300 человек не позволяет призвать и имеющаяся в данный момент инфраструктура вооруженных сил. Насколько реальна сейчас идея удвоить армию за пять лет, Гарисонс точно не ответил, так как пока не выдвинуты конкретные цели, сколько призывников каждый год нужно обучать.

В этом году не предусмотрено и никаких больших вложений в создание СГО. Вместо ранее подсчитанных 87 миллионов евро Минобороны просит в бюджете всего три миллиона - на компенсации добровольцам и их питание: "Даже если вы дадите эти 87 миллионов, скорее всего, мы не успеем их потратить, так как нужно заключить дополнительные договоры, что требует времени, и второе, конечно, поставки потребуют еще больше времени".