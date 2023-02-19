В воскресенье, 19 февраля, на дороге между Сигулдой и Лигатне произошла авария, в результате ДТП пострадали два человека, сообщает агентство LETA.
Между Сигулдой и Лигатне столкнулись машины; пострадали два человека
Авария произошла в 16:20 на участке дороги между Сигулдой и Лигатне - столкнулись автомобили Škoda и Ford.
В результате ДТП пострадали два человека, они с полученными травмами были доставлены в медучреждение.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Напомним, Пожарно-спасательная служба (VUGD) распространила предупреждение о том, что отдельные участки дорог могут быть скользкими.
В восточных районах ожидаются сильные снегопады, толщина снежного покрова вырастет на 5-8 сантиметров, прогнозируется и метель.
Отдельные участки дорог могут быть скользкими, а видимость во время метели ухудшится, указывается в предупреждении VUGD.
Пожарно-спасательная служба напоминает, что ожидаемый снегопад может затруднить движение транспорта по дорогам, а также движение пешеходов.
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