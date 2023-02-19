Между Сигулдой и Лигатне столкнулись машины; пострадали два человека

Авария произошла в 16:20 на участке дороги между Сигулдой и Лигатне - столкнулись автомобили Škoda и Ford.

В результате ДТП пострадали два человека, они с полученными травмами были доставлены в медучреждение.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Напомним, Пожарно-спасательная служба (VUGD) распространила предупреждение о том, что отдельные участки дорог могут быть скользкими.

В восточных районах ожидаются сильные снегопады, толщина снежного покрова вырастет на 5-8 сантиметров, прогнозируется и метель.

Отдельные участки дорог могут быть скользкими, а видимость во время метели ухудшится, указывается в предупреждении VUGD.

Пожарно-спасательная служба напоминает, что ожидаемый снегопад может затруднить движение транспорта по дорогам, а также движение пешеходов.