Постучала пальцем. Женщина случайно уничтожила скульптуру стоимостью 42 000 долларов

По словам очевидцев, женщина постучала по скульптуре пальцем, тем самым столкнув ее с пьедестала. Скульптура разбилась на множество мелких осколков, и сотрудникам художественной галереи пришлось их убирать.

Сначала один из очевидцев подумал, что это часть перформанса, однако быстро понял, что это все-таки был несчастный случай.

По словам очевидца, посетительница, случайно разбившая произведение искусства, хотела проверить, настоящий ли это воздушный шарик, пишет "Медуза".

Инцидент произошел в четверг, 16 февраля, на вечере открытия эксклюзивной ярмарки современного искусства Art Wynwood в Майами, США. На мероприятии присутствовали только приглашенные лица.

На счастье женщины, художественная работа была застрахована.

Ее личность не раскрывается, однако известно, что женщина - коллекционер искусства.

Она признала, что ей "очень, очень жаль" и "просто хочется испариться".

68-летний Джефф Кунс - один из самых дорогих ныне живущих художников в мире - произошедшее не прокомментировал.

Скульптура собаки из воздушных шариков стоимостью 42 тысячи долларов была частью ограниченной коллекции из 799 скульптур. Теперь их в коллекции осталось 798.

Несмотря на то, что скульптура разбилась на тысячи осколков, по-прежнему наблюдается интерес к ее приобретению, отмечает ВВС.

Джефф Кунс Фото: AFP/SCANPIX