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Google предупредил миллионы людей, использующих ChatGPT

rus.tvnet.lv
Google предупредил миллионы людей, использующих ChatGPT
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ChatGPT
ChatGPT Фото: dpa/scanpix

Один из руководителей Google предупредил миллионы интернет-пользователей по всему миру, которые используют инструмент искусственного интеллекта ChatGPT. Он подчеркнул, что инструмент "дает убедительные, но полностью выдуманные ответы".

По сообщениям зарубежных СМИ, компания Google приступила к тестированию собственного инструмента искусственного интеллекта Bard, из-за ошибочных ответов которого общая стоимость акций Google упала почти на 100 миллиардов долларов. Несмотря на это, технический гигант предупреждает людей, чтобы те были осторожны и критичны при использовании инструмента ChatGPT.

"Инструмент Искусственного интеллекта (ИИ), о котором мы говорим, иногда может привести к чему-то сродни галлюцинациям. ИИ дает действительно убедительные ответы, но это вымысел", - сказал немецкой газете Welt Am Sonntag один из руководителей Google Прабхакар Рагаван.

"Модель ИИ такого масштаба такова, что людям практически невозможно полностью отследить результаты всех системных операций и поиска информации. Однако мы также хотим опробовать такую ​​систему в больших масштабах, что позволит нам обеспечить качество и достоверность ответов", - сказал Рагаван.

Рагаван подчеркнул, что Google ищет способы интегрировать ИИ в свою поисковую систему. Технический гигант хочет сделать это как можно скорее, так как главный соперник Microsoft уже интегрировал ChatGPT в свой поисковик Bing. Google подчеркивает, что это "неотложное дело", но также и большая ответственность.

"У нас очень высокие стандарты, и моя личная цель - стать лидером в области чат-инструментов искусственного интеллекта. Поэтому предстоит проделать огромную работу, чтобы предоставляемая информация была точной и правдивой, и это наша главная обязанность", - говорит Рагаван.

Тем временем глава Google Сундар Пичаи разослал сотрудникам компании уведомление о необходимости более интенсивно тестировать инструмент ИИ Bard и исправлять все ошибки.

Пичаи подчеркнул, что "был бы признателен, если бы все сотрудники были более или менее вовлечены в разработку Bard, уделяя ему от двух до четырех часов в день, тестируя инструмент в разговорах".

По иронии судьбы, несмотря на предупреждения Google и активную работу над новым инструментом ИИ, материнская компания интернет-гиганта Alphabet объявила, что скоро работу потеряют 6% ее сотрудников, или 12 000 человек.

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