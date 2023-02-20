Google предупредил миллионы людей, использующих ChatGPT

По сообщениям зарубежных СМИ, компания Google приступила к тестированию собственного инструмента искусственного интеллекта Bard, из-за ошибочных ответов которого общая стоимость акций Google упала почти на 100 миллиардов долларов. Несмотря на это, технический гигант предупреждает людей, чтобы те были осторожны и критичны при использовании инструмента ChatGPT.

"Инструмент Искусственного интеллекта (ИИ), о котором мы говорим, иногда может привести к чему-то сродни галлюцинациям. ИИ дает действительно убедительные ответы, но это вымысел", - сказал немецкой газете Welt Am Sonntag один из руководителей Google Прабхакар Рагаван.

"Модель ИИ такого масштаба такова, что людям практически невозможно полностью отследить результаты всех системных операций и поиска информации. Однако мы также хотим опробовать такую ​​систему в больших масштабах, что позволит нам обеспечить качество и достоверность ответов", - сказал Рагаван.