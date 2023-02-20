Один из руководителей Google предупредил миллионы интернет-пользователей по всему миру, которые используют инструмент искусственного интеллекта ChatGPT. Он подчеркнул, что инструмент "дает убедительные, но полностью выдуманные ответы".
Google предупредил миллионы людей, использующих ChatGPT
По сообщениям зарубежных СМИ, компания Google приступила к тестированию собственного инструмента искусственного интеллекта Bard, из-за ошибочных ответов которого общая стоимость акций Google упала почти на 100 миллиардов долларов. Несмотря на это, технический гигант предупреждает людей, чтобы те были осторожны и критичны при использовании инструмента ChatGPT.
"Инструмент Искусственного интеллекта (ИИ), о котором мы говорим, иногда может привести к чему-то сродни галлюцинациям. ИИ дает действительно убедительные ответы, но это вымысел", - сказал немецкой газете Welt Am Sonntag один из руководителей Google Прабхакар Рагаван.
"Модель ИИ такого масштаба такова, что людям практически невозможно полностью отследить результаты всех системных операций и поиска информации. Однако мы также хотим опробовать такую систему в больших масштабах, что позволит нам обеспечить качество и достоверность ответов", - сказал Рагаван.
Рагаван подчеркнул, что Google ищет способы интегрировать ИИ в свою поисковую систему. Технический гигант хочет сделать это как можно скорее, так как главный соперник Microsoft уже интегрировал ChatGPT в свой поисковик Bing. Google подчеркивает, что это "неотложное дело", но также и большая ответственность.
"У нас очень высокие стандарты, и моя личная цель - стать лидером в области чат-инструментов искусственного интеллекта. Поэтому предстоит проделать огромную работу, чтобы предоставляемая информация была точной и правдивой, и это наша главная обязанность", - говорит Рагаван.
Тем временем глава Google Сундар Пичаи разослал сотрудникам компании уведомление о необходимости более интенсивно тестировать инструмент ИИ Bard и исправлять все ошибки.
Пичаи подчеркнул, что "был бы признателен, если бы все сотрудники были более или менее вовлечены в разработку Bard, уделяя ему от двух до четырех часов в день, тестируя инструмент в разговорах".
По иронии судьбы, несмотря на предупреждения Google и активную работу над новым инструментом ИИ, материнская компания интернет-гиганта Alphabet объявила, что скоро работу потеряют 6% ее сотрудников, или 12 000 человек.
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