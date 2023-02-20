В течение многих лет автоворы в Латвии более всего предпочитают фары от автомобилей Volvo. Правоохранители рекомендуют приобретать средства защиты, а жертвы воров призывают разобраться с рынком подержанных запчастей, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.
Видео ⟩ "Список почти не меняется": какие автозапчасти в Латвии крадут чаще всего?
Любой, кто менял лампочку в своем Volvo, знает, что на то, чтобы открыть капот и вынуть лампочку, уходит меньше минуты. Каждый вор также это знает.
В Латвии много востребованных у воров Volvo, фары снимаются легко, и относительно дороги́. Не зря уже несколько лет фары Volvo xc90 и Volvo xc60 находятся на первом месте в топе самых популярных у воров запчастей.
"267 случаев у фар Volvo, затем идет Porsche - 79. У BMW и Volkswagen - меньше 30 случаев, - сказал представитель Государственной полиции Сергей Смирнов. - Этот список почти не меняется. Это фары Volvo, блоки управления Volvo, рули BMW, блоки управления BMW. Все остальное на этом фоне меркнет".
Для того, чтобы усложнить работу воров, страховщики и полиция рекомендуют автовладельцам не только маркировку фар, но и блокираторы капота и самих фар. Но безопаснее всего - не оставлять машину в неохраняемом месте.
Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)
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