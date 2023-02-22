4 знака Зодиака, которым тяжело забыть бывших

Рыбы

По словам астрологов, Рыбы никогда не могут забыть своих экс-партнеров. Чтобы отпустить, представителям этого знака Зодиака советуют дать время, когда они смогут все обдумать и проанализировать. Иногда из-за неудачных отношений Рыбам может даже казаться, что они потеряли самих себя, но это не так.

Рак

Рак будет достаточно долго пытаться отпустить прошлое, но большая преданность будет только усложнять эту задачу. Расставание для Рака - настоящий удар, справляться с которым ему придется долгое время.

Лев

Свое несчастье в личной жизни Львы не будут демонстрировать публике, хотя внутри у них будет много боли. Чтобы со всем справиться, представителям этого знака нужна поддержка друзей и близких.

Скорпион

В понимании представителей этого знака любовь - это то, что на всю жизнь, поэтому отпустить им крайне трудно. Так что на своих неудачных отношениях представители этого знака Зодиака могут зацикливаться длительное время.