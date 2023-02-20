Музыкант Маркус Рива публично выразил разочарование тем, что его не пригласили на церемонию вручения ежегодной премии "Золотой микрофон".
Маркус Рива удивлен решением организаторов "Золотого микрофона"
Маркус Рива удивлен решением организаторов "Золотого микрофона"
Он написал в субботу в Twitter: "Смешной факт: год назад я вел "Золотой микрофон", а в этом году организаторы меня даже не пригласили. Спасибо!".
Fun fact: pirms gada esi #ZeltaMikrofons vadītājs (novēlu veiksmes Sandai un Mārtiņam 💜), šogad organizatori pat neuzaicina. Paldies!— Markus Riva (@MarkusRiva) February 18, 2023
В этом году церемонию вели Санда Деюс и Мартиньш Спурис.
Рива и Спурис вели церемонию в прошлом году. На этот раз она прошла в выставочном центре на Кипсале в присутствии зрителей.
Галерея: Люди собираются на церемонию "Золотой микрофон"
Галерея: "Золотой микрофон - 2023"
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