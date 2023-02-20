Маркус Рива удивлен решением организаторов "Золотого микрофона"

Он написал в субботу в Twitter: "Смешной факт: год назад я вел "Золотой микрофон", а в этом году организаторы меня даже не пригласили. Спасибо!".

Fun fact: pirms gada esi #ZeltaMikrofons vadītājs (novēlu veiksmes Sandai un Mārtiņam 💜), šogad organizatori pat neuzaicina. Paldies! — Markus Riva (@MarkusRiva) February 18, 2023

В этом году церемонию вели Санда Деюс и Мартиньш Спурис.

Рива и Спурис вели церемонию в прошлом году. На этот раз она прошла в выставочном центре на Кипсале в присутствии зрителей.

Галерея: Люди собираются на церемонию "Золотой микрофон"

Галерея: "Золотой микрофон - 2023"