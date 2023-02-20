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Маркус Рива удивлен решением организаторов "Золотого микрофона"

rus.tvnet.lv
Маркус Рива удивлен решением организаторов "Золотого микрофона"
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

Музыкант Маркус Рива публично выразил разочарование тем, что его не пригласили на церемонию вручения ежегодной премии "Золотой микрофон".

Он написал в субботу в Twitter: "Смешной факт: год назад я вел "Золотой микрофон", а в этом году организаторы меня даже не пригласили. Спасибо!". 

В этом году церемонию вели Санда Деюс и Мартиньш Спурис.

Рива и Спурис вели церемонию в прошлом году. На этот раз она прошла в выставочном центре на Кипсале в присутствии зрителей.

Галерея: Люди собираются на церемонию "Золотой микрофон"

Галерея: "Золотой микрофон - 2023"

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