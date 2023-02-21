Латвийская певица Элина Глузунова, участница шоу "Семья в банке" (Ģimene burkā), обратилась к известному психотерапевту Айне Пойше, чтобы разобраться в своих отношениях с супругом и отцом ее детей Артемом.
Известный психотерапевт Элине Глузуновой: "Я бы не хотела быть на твоей свадьбе"
В разговоре Элина Глузунова отметила, что между ними существуют разногласия, и одна из причин, по которой они не достигают компромисса, - нежелание Артема говорить. Элина неоднократно просила Артема пойти вместе с ней к консультанту по отношениям, но он ей отказывал. Артем считает, что третьим лицам не стоит вмешиваться в их отношения.
"Похоже, что я планирую свадьбу, это важно для меня, и я не хочу, чтобы это была просто свадьба. Я хочу, чтобы это было основано на здоровых отношениях. Я знаю, что в один миг нельзя исправить то, что нарабатывалось годами, но если бы мы каждый день совершали какие-то действия или проводили конструктивные беседы, думаю, у нас бы все получилось", - делится Элина.
Психотерапевт спросила, может ли свадьба что-то изменить в их отношениях, на что Элина ответила, что для нее важно официально оформить статус, тем более что у них трое совместных детей.
"Мы больше как сожители друг другу, может, я больше такая. Но мне важно выйти замуж, чтобы я почувствовала, что он готов. Для меня это уже как потребность удовлетворить свою потребность", - говорит она.
"Свадьба - это ритуал, который иногда является для нас иллюзией, создающей ощущение праздника, а в праздники мы говорим - не будем думать о проблемах. В любом случае пусть она думает об этом выборе и ответственности за него -
так ли необходимо выйти замуж за человека, который не позволяет вам чувствовать себя хорошо в вашей жизни", - отмечает Айна Пойша.
"Одно дело - то, за что вы боретесь, и другое - то, что вы чувствуете", - предлагает подумать специалист.
Во время разговора Элина призналась, что в их отношениях она подвергается эмоциональному насилию и это угнетает ее как личность. "Что касается лично меня, я, наверное, не хотела бы быть на твоей свадьбе, но это твое решение", - говорит Пойша.
"Если посторонний не хочет находиться на моем месте, то почему этого хочу я сама", - размышляет Элина.
Ранее Элина Глузунова откровенно призналась, что на самом деле никогда не хотела, чтобы дети рождались вне брака. Она также ранее заявляла, что никогда не будет с русским мужчиной: "Но вот у меня трое внебрачных детей и лысый русский".
Элина отметила, что узнала о прошлом своего мужа весьма своеобразным образом: "О том, что Артем женат, я узнала через два дня после рождения первенца... Я это узнала только потому, что, если бы мы пошли в загс, нам бы это обязательно сообщили, спросили бы о рождении ребенка вне брака. Видно же, что я не из Таиланда", - иронизирует она.
Элина Глузунова никогда не скрывала, что для нее важно выйти замуж, но из-за прошлого любимого мужчины это в настоящее время невозможно. Артем до сих пор состоит в законном браке с гражданкой Таиланда, и хотя ранее он заявлял о разводе, до сих пор этого не сделал.
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