Известный психотерапевт Элине Глузуновой: "Я бы не хотела быть на твоей свадьбе"

"Свадьба - это ритуал, который иногда является для нас иллюзией, создающей ощущение праздника, а в праздники мы говорим - не будем думать о проблемах. В любом случае пусть она думает об этом выборе и ответственности за него -

так ли необходимо выйти замуж за человека, который не позволяет вам чувствовать себя хорошо в вашей жизни", - отмечает Айна Пойша.

"Одно дело - то, за что вы боретесь, и другое - то, что вы чувствуете", - предлагает подумать специалист.

Во время разговора Элина призналась, что в их отношениях она подвергается эмоциональному насилию и это угнетает ее как личность. "Что касается лично меня, я, наверное, не хотела бы быть на твоей свадьбе, но это твое решение", - говорит Пойша.

"Если посторонний не хочет находиться на моем месте, то почему этого хочу я сама", - размышляет Элина.

Ранее Элина Глузунова откровенно призналась, что на самом деле никогда не хотела, чтобы дети рождались вне брака. Она также ранее заявляла, что никогда не будет с русским мужчиной: "Но вот у меня трое внебрачных детей и лысый русский".

Элина отметила, что узнала о прошлом своего мужа весьма своеобразным образом: "О том, что Артем женат, я узнала через два дня после рождения первенца... Я это узнала только потому, что, если бы мы пошли в загс, нам бы это обязательно сообщили, спросили бы о рождении ребенка вне брака. Видно же, что я не из Таиланда", - иронизирует она.

Элина Глузунова никогда не скрывала, что для нее важно выйти замуж, но из-за прошлого любимого мужчины это в настоящее время невозможно. Артем до сих пор состоит в законном браке с гражданкой Таиланда, и хотя ранее он заявлял о разводе, до сих пор этого не сделал.