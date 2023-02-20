В субботу, 25 февраля, в 12:00 на площади у Дома конгрессов в Риге состоится благотворительный концерт "За свободу Украины!", сообщили агентству ЛЕТА в управлении коммуникации Рижской думы.
В субботу в Риге состоится благотворительный концерт "За свободу Украины!"
На концерте выступят рижские хоры, оркестр "Рига" и латвийские музыканты. Он состоится по инициативе музыканта Ралфа Эйландса и при поддержке Рижской думы. Концерт будет транслироваться на телеканалах ЛТВ1, TV3 и TV24.
Во время концерта можно будет пожертвовать средства на проект "Свет для Украины!" через благотворительную организацию Ziedot.lv. На пожертвованные средства будут закуплены энергоэффективные устройства для Украины.
24 и 25 февраля с 11:00 до 21:00 на площади у Дома конгрессов пройдет акция изготовления свечей, организованная объединением "Украинско-латвийская дружба", в которой могут участвовать все желающие. Свечи будут направлены воинам ВСУ и гражданскому населению Украины.
Продолжая традицию, начатую в 2022 году, планируется проложить дорожку свечей от посольства Украины до посольства России в память о погибших в Украине.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!