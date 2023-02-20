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Пригожин пытался вмешиваться в эстонскую политику

Александра Саарнийт rus.postimees.ee
Пригожин пытался вмешиваться в эстонскую политику
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Логотип ЧВК «Группа Вагнера».
Логотип ЧВК «Группа Вагнера». Фото: IGOR RUSSAK

Фракция Партии реформ в Рийгикогу предлагает создать в следующем составе парламента следственную комиссию для выяснения обстоятельств того, как российская террористическая организация "Вагнер" пыталась влиять на эстонскую политику через EKRE. Об этом сообщает Rus.Postimees.

"Руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин признал, что под его руководством Россия вмешивалась в выборы в США. Теперь в международной прессе

появилась информация о том, как организация российского террористического режима "Вагнер" пыталась вмешаться в эстонские выборы, поддержав EKRE [Консервативная народная партия].

Это очень опасный знак для нашей демократии", – заявил в пресс-релизе лидер фракции Партии реформ Март Вырклаев.

Он добавил, что вопросы вызывает постоянное совпадение тем для разговоров лидеров EKRE и России, например, относительно Евросоюза и НАТО, а также демократического государственного устройства.

По словам Вырклаева, эти возможные связи необходимо тщательно обсудить перед общественностью, и это может сделать следующий состав Рийгикогу, который должен сформировать следственную комиссию с участием всех представленных в парламенте политических партий.

"Мы знаем, что Россия пытается поддерживать политические силы во всем мире, которые реализуют свою повестку дня. Произошло ли это также в Эстонии, предстоит выяснить следственной комиссии. Я считаю, что все эстонские политические партии должны иметь общий интерес в том, чтобы без сомнения выяснить, повлияли ли влияние и деньги Путина и Пригожина на эстонскую политику или нет", - сказал Вырклаев.

Руководитель действующей в России группы "Вагнера" Евгений Пригожин пытался вмешаться в политическую систему Эстонии в 2019 году и поддержать, среди прочего, Консервативную народную партию (EKRE), которая скептически относится к Евросоюзу, писал Politico со ссылкой на дипломатические документы США и внутренние документы "Вагнера".

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