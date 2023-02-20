Фракция Партии реформ в Рийгикогу предлагает создать в следующем составе парламента следственную комиссию для выяснения обстоятельств того, как российская террористическая организация "Вагнер" пыталась влиять на эстонскую политику через EKRE. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Пригожин пытался вмешиваться в эстонскую политику
"Руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин признал, что под его руководством Россия вмешивалась в выборы в США. Теперь в международной прессе
появилась информация о том, как организация российского террористического режима "Вагнер" пыталась вмешаться в эстонские выборы, поддержав EKRE [Консервативная народная партия].
Это очень опасный знак для нашей демократии", – заявил в пресс-релизе лидер фракции Партии реформ Март Вырклаев.
Он добавил, что вопросы вызывает постоянное совпадение тем для разговоров лидеров EKRE и России, например, относительно Евросоюза и НАТО, а также демократического государственного устройства.
По словам Вырклаева, эти возможные связи необходимо тщательно обсудить перед общественностью, и это может сделать следующий состав Рийгикогу, который должен сформировать следственную комиссию с участием всех представленных в парламенте политических партий.
"Мы знаем, что Россия пытается поддерживать политические силы во всем мире, которые реализуют свою повестку дня. Произошло ли это также в Эстонии, предстоит выяснить следственной комиссии. Я считаю, что все эстонские политические партии должны иметь общий интерес в том, чтобы без сомнения выяснить, повлияли ли влияние и деньги Путина и Пригожина на эстонскую политику или нет", - сказал Вырклаев.
Руководитель действующей в России группы "Вагнера" Евгений Пригожин пытался вмешаться в политическую систему Эстонии в 2019 году и поддержать, среди прочего, Консервативную народную партию (EKRE), которая скептически относится к Евросоюзу, писал Politico со ссылкой на дипломатические документы США и внутренние документы "Вагнера".
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