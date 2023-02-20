Пригожин пытался вмешиваться в эстонскую политику

"Руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин признал, что под его руководством Россия вмешивалась в выборы в США. Теперь в международной прессе

появилась информация о том, как организация российского террористического режима "Вагнер" пыталась вмешаться в эстонские выборы, поддержав EKRE [Консервативная народная партия].

Это очень опасный знак для нашей демократии", – заявил в пресс-релизе лидер фракции Партии реформ Март Вырклаев.

Он добавил, что вопросы вызывает постоянное совпадение тем для разговоров лидеров EKRE и России, например, относительно Евросоюза и НАТО, а также демократического государственного устройства.

По словам Вырклаева, эти возможные связи необходимо тщательно обсудить перед общественностью, и это может сделать следующий состав Рийгикогу, который должен сформировать следственную комиссию с участием всех представленных в парламенте политических партий.

"Мы знаем, что Россия пытается поддерживать политические силы во всем мире, которые реализуют свою повестку дня. Произошло ли это также в Эстонии, предстоит выяснить следственной комиссии. Я считаю, что все эстонские политические партии должны иметь общий интерес в том, чтобы без сомнения выяснить, повлияли ли влияние и деньги Путина и Пригожина на эстонскую политику или нет", - сказал Вырклаев.

Руководитель действующей в России группы "Вагнера" Евгений Пригожин пытался вмешаться в политическую систему Эстонии в 2019 году и поддержать, среди прочего, Консервативную народную партию (EKRE), которая скептически относится к Евросоюзу, писал Politico со ссылкой на дипломатические документы США и внутренние документы "Вагнера".