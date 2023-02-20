Полиция остановила лихача, который мчался со скоростью 225 км/ч

Недалеко от Тукумса водитель BMW скрылся из поля зрения полиции. Но учитывая, что автомобиль зарегистрирован в Вентспилсе, для остановки водителя были оперативно привлечены полицейские из Курземского региона.

Спустя некоторое время водителя остановили возле Попе.

Было установлено, что за рулем автомобиля BMW находился мужчина 1985 года рождения, который уже попадал в поле зрения полиции за различные нарушения правил дорожного движения.

Первоначально мужчина отрицал, что находился за рулем автомобиля. Он утверждал, что сел за руль только в Угале, а до этого им управлял кто-то другой. Однако, когда сотрудники правоохранительных органов показали видеозапись с автозаправочной станции, где он остановился, мужчина изменил свою версию событий.

Государственная полиция возбудила несколько дел об административных правонарушениях.