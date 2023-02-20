Со вторника, 21 февраля, движение общественного транспорта будет восстановлено на одной полосе на закрытом участке улицы Валдемара в Риге. Оказывается, уже в 2018 году один из активных жителей сообщил в строительное управление об осыпающемся фасаде. Но до тревожной субботней ночи, 18 февраля, когда опасность заставила всех жителей покинуть свои дома, прошло пять лет, сообщает Panorama.
Видео ⟩ Трещины в доме на ул. Валдемара существуют уже много лет
Карты Google показывают, что трещины в стенах дома были уже давно - по крайней мере с 2014 года.
В 2018 году житель Риги Бруно сообщил в Рижское строительное управление о плохом состоянии здания, которое угрожает безопасности людей. Бруно так и не получил ответа, но в 2019 году здание посмотрел строительный инспектор. Он заказал техническое исследование здания, которое состоялось в 2020 году. Однако заключение в строительное управление не было направлено.
Напомним, что в субботу, 18 февраля, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) получили вызов к зданию на улице Кришьяня Валдемара, так как в нем возникли трещины, сообщает VUGD.
На месте происшествия пожарные обнаружили видимые трещины в здании и начали эвакуацию людей. Для размещения эвакуированных людей на месте происшествия в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией был предоставлен автобус.
VUGD сообщает, что из двух соседних зданий в сотрудничестве с Рижской муниципальной полиции эвакуированы 33 человека, собака и два кота.
Видео: Сюжет программы Panorama (на латышском языке)
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