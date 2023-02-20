Видео ⟩ Трещины в доме на ул. Валдемара существуют уже много лет

Карты Google показывают, что трещины в стенах дома были уже давно - по крайней мере с 2014 года.

В 2018 году житель Риги Бруно сообщил в Рижское строительное управление о плохом состоянии здания, которое угрожает безопасности людей. Бруно так и не получил ответа, но в 2019 году здание посмотрел строительный инспектор. Он заказал техническое исследование здания, которое состоялось в 2020 году. Однако заключение в строительное управление не было направлено.

Напомним, что в субботу, 18 февраля, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) получили вызов к зданию на улице Кришьяня Валдемара, так как в нем возникли трещины, сообщает VUGD.

На месте происшествия пожарные обнаружили видимые трещины в здании и начали эвакуацию людей. Для размещения эвакуированных людей на месте происшествия в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией был предоставлен автобус.

VUGD сообщает, что из двух соседних зданий в сотрудничестве с Рижской муниципальной полиции эвакуированы 33 человека, собака и два кота.

Видео: Сюжет программы Panorama (на латышском языке)