Видео ⟩ "Думаю, это было самоубийство": очевидцы о трагической аварии в Литве

Эдгар, проживающий недалеко от Каунаса сказал: "Это мог быть и я, если бы ехал по той же полосе". В тот роковой вечер мужчина ехал по той же дороге из Каунаса в сторону Йонавы. Эдгар также заметил Mercedes-Benz GL550, который ехал не по своей стороне дороге.

Симона, которая в момент аварии ехала из Клайпеды, видела момент аварии своими глазами. "Я до сих пор не могу оправиться от увиденного. Он не менял полосу движения, определенно нет", - говорит она.

Как пояснила литовская полиция, трагическая авария произошла в минувшую субботу, 18 февраля, около 22:35 на 99-м километре шоссе Вильнюс - Каунас - Клайпеда. Водитель Mercedes-Benz GL550 выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем BMW 540, которым управлял мужчина 1961 года рождения. Оба водителя скончались на месте аварии.

Видео: Момент аварии в Литве