В минувшие выходные Литву потрясла трагическая авария, в которой погибли два человека. При невыясненных обстоятельствах водитель Mercedes-Benz на большой выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с другим автомобилем. Очевидцы события поделились увиденным с порталом 15min.
Видео ⟩ "Думаю, это было самоубийство": очевидцы о трагической аварии в Литве
Эдгар, проживающий недалеко от Каунаса сказал: "Это мог быть и я, если бы ехал по той же полосе". В тот роковой вечер мужчина ехал по той же дороге из Каунаса в сторону Йонавы. Эдгар также заметил Mercedes-Benz GL550, который ехал не по своей стороне дороге.
Симона, которая в момент аварии ехала из Клайпеды, видела момент аварии своими глазами. "Я до сих пор не могу оправиться от увиденного. Он не менял полосу движения, определенно нет", - говорит она.
Как пояснила литовская полиция, трагическая авария произошла в минувшую субботу, 18 февраля, около 22:35 на 99-м километре шоссе Вильнюс - Каунас - Клайпеда. Водитель Mercedes-Benz GL550 выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем BMW 540, которым управлял мужчина 1961 года рождения. Оба водителя скончались на месте аварии.
Видео: Момент аварии в Литве
Эдгар сказал, что Mercedes ехал не по той стороне дороги на большой скорости. "Он обогнал меня. Водитель Mercedes ехал на большой скорости. Если бы я ехал по той же полосе, по которой ехал он, то я бы не успел остановиться. Он появился из ниоткуда", - рассказывает Эдгар о своем опыте.
Мужчина говорит, что сначала подумал, что это машина спецслужбы, которая умышленно ехала против направления движения. "Примерно через 10–12 минут я был дома. Когда я заглянул в социальные сети на своем телефоне, я увидел видео аварии", - заканчивает рассказ мужчина.
Эдгар сказал, что после просмотра видео он был в полной растерянности и не знал, что делать.
В свою очередь, Симона видела, что произошло, своими глазами. "Он разбился на моих глазах, а потом машина сразу загорелась. Я позвонила другу и заплакала. Другие водители тут же бросились на помощь и попытались потушить пламя. Я не могу забыть это зрелище… Я видела горящего человека", - поделилась Симона своими переживаниями.
"Читать новости о том, что произошло, - это одно, а увидеть это своими глазами - совсем другое", - добавила Симона.
Она считает, что водитель намеренно ехал на высокой скорости. "Думаю, это было самоубийство, которое закончилось очень трагично, ведь погиб и совершенно невиновный человек. Причем он буквально "летел" на большой скорости", - сказала женщина.
Еще один очевидец выразил недоумение по поводу действий водителя Mercedes. "В случаях, когда вы перепутали стороны дороги, вы останавливаетесь, а не сбиваете других участников дорожного движения", - утверждает он.
Полиция сообщает, что после столкновения BMW также врезался в автомобиль Škoda, где находились два человека, которые в итоге были доставлены в больницу. Как поясняют в литовской полиции, после столкновения Mercedes-Benz загорелся.
В связи с ДТП начато досудебное расследование по статье 281 Уголовного кодекса Литовской Республики.
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