Президент Латвии встретится с вице-спикером парламента Украины

Как сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, планируется, что стороны будут говорить об усилении глобальной поддержки Украины как в военном, так и в политическом плане.

Голос поддержки Латвии на международной арене важен для Украины, так как необходимо добиться, чтобы Россия оказалась отрезана от международных организаций, а Украина могла двигаться в сторону Европейского союза (ЕС), подчеркнула журналистам вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк в начале своего визита в Латвию в понедельник, напомнив, что по мере приближения Вильнюсского саммита она ожидает четкого видения, когда Украина будет принята в ЕС.

Кондратюк подчеркнула, что Россию следует исключить из всех международных организаций. "Надеемся, что примеру Украины и Латвии [не участвовать в Олимпиаде, если в ней будут принимать участие российские спортсмены] последуют и другие страны, потому что Россию нельзя допускать к участию в спортивных и культурных мероприятиях", - сказала Кондратюк.