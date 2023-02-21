Президент Эгил Левитс во вторник, 21 февраля, в 13:40 встретится с вице-спикером Верховной Рады Украины Еленой Кондратюк, сообщили в канцелярии президента.
Президент Латвии встретится с вице-спикером парламента Украины
Как сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, планируется, что стороны будут говорить об усилении глобальной поддержки Украины как в военном, так и в политическом плане.
Голос поддержки Латвии на международной арене важен для Украины, так как необходимо добиться, чтобы Россия оказалась отрезана от международных организаций, а Украина могла двигаться в сторону Европейского союза (ЕС), подчеркнула журналистам вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк в начале своего визита в Латвию в понедельник, напомнив, что по мере приближения Вильнюсского саммита она ожидает четкого видения, когда Украина будет принята в ЕС.
Кондратюк подчеркнула, что Россию следует исключить из всех международных организаций. "Надеемся, что примеру Украины и Латвии [не участвовать в Олимпиаде, если в ней будут принимать участие российские спортсмены] последуют и другие страны, потому что Россию нельзя допускать к участию в спортивных и культурных мероприятиях", - сказала Кондратюк.
Кроме того, президент Латвии Эгил Левитс во вторник, 21 февраля, в 10:00 аккредитует нового посла США в Латвии Кристофера Тодда Робинсона.
В декабре прошлого года Сенат США утвердил Робинсона новым послом США в Латвии. Он сменил на этом посту Джона Карвайла, который занимал эту должность с 2019 года.
В июне прошлого года Робинсона выдвинул на должность посла в Латвии президент США Джо Байден.
Робинсон является высокопоставленным сотрудником службы иностранных дел в ранге посланника-советника и ранее занимал должности заместителя помощника госсекретаря в бюро по делам Европы и Евразии, Ранее Робинсон занимал должность советника посланника по политическим вопросам в посольстве США в Москве. До этого он работал в Госдепартаменте заместителем директора отдела по делам России, в миссии США при Европейском совете безопасности и сотрудничества в Вене и политическим советником в Манагуа.
Робинсон имеет степень магистра стратегических наук Национального военного колледжа Университета национальной обороны США и степень бакалавра международных отношений Университета Джорджа Вашингтона.
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