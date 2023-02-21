Утром во вторник, 21 февраля, на одной из улиц в Вецмилгрависе образовался провал.
Фото ⟩ В Вецмилгрависе на дороге провалился асфальт
В Вецмилгрависе на дороге провалился асфальт
Местные жители делятся фотографиями в соцсетях из которых видно, что в Риге на улице Августа Домбровского провалился асфальт. Как результат - большая яма прямо по среди дороги. Информации о пострадавших не поступало.
В социальных сетях местные жители также жалуются, что из-за провала асфальта близлежащие дома остались без воды.
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