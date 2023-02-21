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Фото ⟩ В Вецмилгрависе на дороге провалился асфальт

rus.tvnet.lv
В Вецмилгрависе на дороге провалился асфальт
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В Риге провалился асфальт
В Риге провалился асфальт Фото: Скриншот с Facebook/Vecmilgravis/Наталия Богданович

Утром во вторник, 21 февраля, на одной из улиц в Вецмилгрависе образовался провал. 

Местные жители делятся фотографиями в соцсетях из которых видно, что в Риге на улице Августа Домбровского провалился асфальт. Как результат - большая яма прямо по среди дороги. Информации о пострадавших не поступало.

В социальных сетях местные жители также жалуются, что из-за провала асфальта близлежащие дома остались без воды.

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