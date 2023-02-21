Спрудс: Латвия защищена от российских провокаций, но риск существует

На просьбу прокомментировать заявления главного советника президента Литвы по национальной безопасности Кестутиса Будраса о том, что российская частная военная компания "Вагнер" может попытаться проверить защитные механизмы стран Запада, напав на страны Балтии, Спрудс ответил, что ситуация в Латвии и в Балтии в целом относительно безопасная, потому что, во-первых, Россия сейчас занята ведением войны на Украине, где ее войска несут большие потери, во-вторых, страны Балтии входят в НАТО.

По словам политика, пока Джо Байден является президентом США, нет причин беспокоиться о том, что США могут не прийти на помощь в кризисной ситуации, однако следует помнить, что с предстоящими выборами в США и России в следующем году ситуация может измениться.

По словам Спрудса, не исключены угрозы, создаваемые Россией в странах Балтии, например, кибератаки и гибридные атаки, которые уже наблюдались в последние годы на границе с Белоруссией.