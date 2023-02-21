Вт, 21.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Спрудс: Латвия защищена от российских провокаций, но риск существует

rus.tvnet.lv/LETA
Спрудс: Латвия защищена от российских провокаций, но риск существует
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Андрис Спрудс
Андрис Спрудс Фото: Paula Čurkste/LETA

Латвия находится в относительной безопасности от возможных провокаций России, однако нельзя полностью исключать определенные риски, заявил в программе ЛТВ ""Утренняя панорама" председатель комиссии Сейма по европейским делам Сейма, Рижского университета им. Страдиня Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

На просьбу прокомментировать заявления главного советника президента Литвы по национальной безопасности Кестутиса Будраса о том, что российская частная военная компания "Вагнер" может попытаться проверить защитные механизмы стран Запада, напав на страны Балтии, Спрудс ответил, что ситуация в Латвии и в Балтии в целом относительно безопасная, потому что, во-первых, Россия сейчас занята ведением войны на Украине, где ее войска несут большие потери, во-вторых, страны Балтии входят в НАТО.

По словам политика, пока Джо Байден является президентом США, нет причин беспокоиться о том, что США могут не прийти на помощь в кризисной ситуации, однако следует помнить, что с предстоящими выборами в США и России в следующем году ситуация может измениться.

По словам Спрудса, не исключены угрозы, создаваемые Россией в странах Балтии, например, кибератаки и гибридные атаки, которые уже наблюдались в последние годы на границе с Белоруссией.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх