Российская частная военная компания "Вагнер" может попытаться проверить защитные механизмы стран Запада, напав на страны Балтии, заявил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис.
Советник президента Литвы: "Вагнер" может проверить реакцию Запада на вторжение в Балтию
"Отвечая на ваш вопрос, да, они могут протестировать (западные) механизмы реагирования и дать возможность Кремлю политически заявлять, что он тут ни при чем. Это похоже на то, что происходит в Африке", - сказал советник главы государства Гитанаса Науседы в интервью литовскому новостному порталу Delfi.lt.
С другой стороны, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что у разведки нет данных о возможном нападении России, но опасность реальна, так как ситуация может измениться.
"Нужно различать две вещи - угроза, которую мы имеем по данным разведки, а это такие данные, которые позволяют нам говорить о том, что Литва находится в какой-то опасности, и мы такой угрозы не обнаруживаем. Читая это, люди должны понимать, что прямой угрозы Литве на границе нет", - сказал в понедельник журналистам в Брюсселе Ландсбергис.
Он отметил, что Россия вовлечена в войну в Украине "всеми силами", и война, хоть и "идет не так, как она надеялась", все же находится в активной стадии.
Однако глава литовской дипломатии отмечает, что опасность остается реальной, поскольку, даже если она и не реализуется Россией, ситуация может измениться.
Группа российских военных наемников причастна к вторжению в Украину. "Вагнер" также проявляет все большую активность во франкоязычной Африке: западные страны заявляют, что его боевики дислоцированы в Буркина-Фасо, Центральноафриканской Республике и Мали.
Ранее RUS TVNET сообщал, что руководитель действующей в России группы "Вагнера" Евгений Пригожин пытался вмешаться в политическую систему Эстонии в 2019 году и поддержать, среди прочего, Консервативную народную партию (EKRE), которая скептически относится к Евросоюзу, писал Politico со ссылкой на дипломатические документы США и внутренние документы "Вагнера".
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