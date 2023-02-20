Советник президента Литвы: "Вагнер" может проверить реакцию Запада на вторжение в Балтию

"Отвечая на ваш вопрос, да, они могут протестировать (западные) механизмы реагирования и дать возможность Кремлю политически заявлять, что он тут ни при чем. Это похоже на то, что происходит в Африке", - сказал советник главы государства Гитанаса Науседы в интервью литовскому новостному порталу Delfi.lt.

С другой стороны, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что у разведки нет данных о возможном нападении России, но опасность реальна, так как ситуация может измениться.

"Нужно различать две вещи - угроза, которую мы имеем по данным разведки, а это такие данные, которые позволяют нам говорить о том, что Литва находится в какой-то опасности, и мы такой угрозы не обнаруживаем. Читая это, люди должны понимать, что прямой угрозы Литве на границе нет", - сказал в понедельник журналистам в Брюсселе Ландсбергис.