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Советник президента Литвы: "Вагнер" может проверить реакцию Запада на вторжение в Балтию

rus.tvnet.lv
Советник президента Литвы: "Вагнер" может проверить реакцию Запада на вторжение в Балтию
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Российская армия. Иллюстративное фото
Российская армия. Иллюстративное фото Фото: Ingrid Pakats/Shutterstock

Российская частная военная компания "Вагнер" может попытаться проверить защитные механизмы стран Запада, напав на страны Балтии, заявил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис.

"Отвечая на ваш вопрос, да, они могут протестировать (западные) механизмы реагирования и дать возможность Кремлю политически заявлять, что он тут ни при чем. Это похоже на то, что происходит в Африке", - сказал советник главы государства Гитанаса Науседы в интервью литовскому новостному порталу Delfi.lt.

С другой стороны, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что у разведки нет данных о возможном нападении России, но опасность реальна, так как ситуация может измениться.

"Нужно различать две вещи - угроза, которую мы имеем по данным разведки, а это такие данные, которые позволяют нам говорить о том, что Литва находится в какой-то опасности, и мы такой угрозы не обнаруживаем. Читая это, люди должны понимать, что прямой угрозы Литве на границе нет", - сказал в понедельник журналистам в Брюсселе Ландсбергис.

Он отметил, что Россия вовлечена в войну в Украине "всеми силами", и война, хоть и "идет не так, как она надеялась", все же находится в активной стадии.

Однако глава литовской дипломатии отмечает, что опасность остается реальной, поскольку, даже если она и не реализуется Россией, ситуация может измениться.

Группа российских военных наемников причастна к вторжению в Украину. "Вагнер" также проявляет все большую активность во франкоязычной Африке: западные страны заявляют, что его боевики дислоцированы в Буркина-Фасо, Центральноафриканской Республике и Мали.

Ранее RUS TVNET сообщал, что руководитель действующей в России группы "Вагнера" Евгений Пригожин пытался вмешаться в политическую систему Эстонии в 2019 году и поддержать, среди прочего, Консервативную народную партию (EKRE), которая скептически относится к Евросоюзу, писал Politico со ссылкой на дипломатические документы США и внутренние документы "Вагнера".

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