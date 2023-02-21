Фото, Видео ⟩ "Три машины с интервалом в 15 минут!": в Эстонии на озере автомобили ушли под лед

В социальных сетях распространяется видеоролик, снятый на озере Выртсъярв, где несколько автомобилей, развлекавшихся в субботу на ледовой трассе, погрузились под лед.

"Если не ошибаюсь, нужно было вытащить три или четыре машины. Первый час гонок прошел нормально, а когда я сошел с ледовой дорожки в так называемую зону ожидания, моя машина пошла утопать первой, затем еще три машины с интервалом в 15 минут", - рассказывает тот, чей автомобиль наполовину ушел под лед.

"Мы получили машину сухой и целой, но вода практически дошла до самого края двери", - поделился водитель.

Всего за один день видео в TikTok набрало почти 200 тысяч просмотров.

Под видеороликом несколько человек отмечают, что температура воздуха в течение длительного времени была выше нуля и трасса не могла считаться безопасной.