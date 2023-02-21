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Фото, Видео ⟩ "Три машины с интервалом в 15 минут!": в Эстонии на озере автомобили ушли под лед

Limon.ee
"Три машины с интервалом в 15 минут!": в Эстонии на озере автомобили ушли под лед
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Автомобили на озере
Автомобили на озере Фото: Elu24 kollaaž/Kuvatõmmised TikTokist

Руководитель по коммуникаций Спасательного департамента сообщил, что в настоящее время в Южной Эстонии не запрещено выходить на лед внутренних водоемов, но Спасательный департамент считает это в данном случае крайне опасным. Об этом сообщил Limon.ee.

В социальных сетях распространяется видеоролик, снятый на озере Выртсъярв, где несколько автомобилей, развлекавшихся в субботу на ледовой трассе, погрузились под лед.

"Если не ошибаюсь, нужно было вытащить три или четыре машины. Первый час гонок прошел нормально, а когда я сошел с ледовой дорожки в так называемую зону ожидания, моя машина пошла утопать первой, затем еще три машины с интервалом в 15 минут", - рассказывает тот, чей автомобиль наполовину ушел под лед.

"Мы получили машину сухой и целой, но вода практически дошла до самого края двери", - поделился водитель.

Всего за один день видео в TikTok набрало почти 200 тысяч просмотров.

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Под видеороликом несколько человек отмечают, что температура воздуха в течение длительного времени была выше нуля и трасса не могла считаться безопасной.

"Организаторы трассы, возможно, должны были сделать больше для обеспечения безопасности... Они сказали, что все проверено и безопасно", - отметил один комментатор, чей автомобиль попал в воду.

"Должен был, но не сделал", - пишет человек под видео. Другой прокомментировал: "Когда на улице плюс, нельзя быть уверенным в прочности льда". "Ну, лед не может быть надежным, когда на улице в последнее время плюсовая температура", - иронизирует другой.

На озере Выртсъярв автомобили ушли под лед
На озере Выртсъярв автомобили ушли под лед Фото: Erakogu

Марек Кийк, начальник отдела коммуникаций Спасательного департамента, заявил, что выход на лед внутренних водоемов в настоящее время не запрещен Спасательным департаментом Южной Эстонии.

"Каждый несет ответственность за собственную безопасность самостоятельно. Выезд на лед на транспортном средстве - довольно глупое действие, подвергающее риску вашу жизнь и ценное оборудование", - предупреждает Кийк, призывая людей избегать этого.

"Состояние льда в разных частях водоема разное, и безопасность никому не гарантирована. Тем более что теплая погода сменяется более холодной, на льду скапливается вода, которая тает и создает дополнительную нагрузку", - предупредил спасатель.

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