"Поддерживать этого монстра преступно": театральный режиссер Петренко о лицемерии в режиссуре

"Думаю, сейчас для многих стало яснее и очевиднее, что поддерживать этого монстра, мягко говоря, неправильно, неэтично, преступно. Мне кажется, что доля таких людей выросла, а может быть, она всегда была высокой, только люди об этом не говорили, мы этого не знали", - делится мыслями режиссер.

Он рассказывает, что учился в средней русской школе в Риге, и когда он время от времени встречается с бывшими одноклассниками, почти нет никого, кто бы открыто поддерживал Путина или бредил российской пропагандой. "Это показатель, может быть, для моего поколения", - говорит Петренко, добавляя, что один парень "сошел с ума" и уехал на Донбасс несколько лет назад. "Это все еще своего рода репрезентация того сообщества, что это исключительный случай, поэтому я не знаю, изменилось ли что-то после событий в Украине, но, может быть, так было всегда, просто это не так очевидно".