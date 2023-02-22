Главный режиссер Лиепайского театра Дмитрий Петренко во время посещения программы Радио SWH "С песней о жизни" (Ar dziesmu par dzīvi) делится своими мыслями о русском направлении в Латвии на данный момент, а также о выборе спектаклей во время, когда ворота российского культурного пространства закрыты. "Это важно для режиссера - если ты берешь пьесу, ты очарован пьесой, но если ты знаешь, что этот человек за насилие, если он сам причастен к насилию или он преступник, ну, я не знаю. Хочется ли вы вообще прикасаться к этой работе", - говорит Петренко.
"Поддерживать этого монстра преступно": театральный режиссер Петренко о лицемерии в режиссуре
Петренко признался ведущей передачи Инес Вайкуле, что не чувствует сейчас русского течения в Латвии, но его оппозиция путинскому режиму среди его друзей не изменилась.
"Думаю, сейчас для многих стало яснее и очевиднее, что поддерживать этого монстра, мягко говоря, неправильно, неэтично, преступно. Мне кажется, что доля таких людей выросла, а может быть, она всегда была высокой, только люди об этом не говорили, мы этого не знали", - делится мыслями режиссер.
Он рассказывает, что учился в средней русской школе в Риге, и когда он время от времени встречается с бывшими одноклассниками, почти нет никого, кто бы открыто поддерживал Путина или бредил российской пропагандой. "Это показатель, может быть, для моего поколения", - говорит Петренко, добавляя, что один парень "сошел с ума" и уехал на Донбасс несколько лет назад. "Это все еще своего рода репрезентация того сообщества, что это исключительный случай, поэтому я не знаю, изменилось ли что-то после событий в Украине, но, может быть, так было всегда, просто это не так очевидно".
На вопрос о том, как он относится к закрытию ворот русской культуры, Петренко говорит, что еще в апреле он был зол, когда кто-то спросил, действительно ли нужно ставить Булгакова и Чехова. "Какое отношение они имеют к Путину и к современной России? Ну, совсем никакого", - говорит режиссер.
Рассуждает Петренко и о лицемерии у режиссеров:
"Есть куча авторов, которых мы, вероятно, никогда больше не будем играть, или о которых мы никогда не будем говорить, никогда не будем трогать, потому что они паршивые... Мне всегда было важно знать об авторе. Еще мне всегда казались странными эти рассуждения - если режиссер сам буйная свинья, а делает спектакль о человечности, о необходимости любить людей, то смотришь и думаешь - лицемерие. Меня это никогда не интересовало".
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