В Болгарии трансгендерам запретили менять пол в документах

Верховный суд, решение которого автоматически является обязательным для всех других болгарских судов, пришел к выводу, что действующее законодательство не разрешает изменять данных о поле, имени и гражданском идентификационном номере людей, считающих себя трансгендерами.

До сих пор некоторые болгарские судьи признавали, что закон позволяет менять пол в документах, но только по решению суда.

Однако судьи Верховного суда придерживаются противоположного мнения. Болгария неоднократно подвергалась критике со стороны Европейского суда по правам человека за отсутствие четкого регулирования по этому вопросу.

Закон Болгарии о документах, удостоверяющих личность, по-прежнему гласит, что "в случае смены пола" граждане должны подать заявление на получение новых документов в течение 30 дней. Поэтому некоторые более либеральные судьи в Болгарии допускали возможность смены пола при наличии явных доказательств того, что это необходимо.

Теперь в такой возможности будет отказано, так как Верховный суд постановил, что смена пола должна стать предметом детального правового регулирования.

Большинство судей Верховного суда сослались на решение Конституционного суда двухлетней давности, в котором говорилось, что в болгарском законодательстве гендер определяется как нечто, определяемое при рождении и существующее только в смысле биологического пола.

Верховный суд указал, что смена пола в документах затрагивает и родственников человека, таких как дети и супруги, и есть риск, что это может создать ситуации с детьми однополых родителей и супружескими однополыми парами, которые конституционно недопустимо.