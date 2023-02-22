В Балтийском море загорелось грузовое судно. Латвия спасает экипаж

MRCC Rīga немедленно приказал судну береговой охраны KA-08 Saule выдвинуться на место происшествия. При этом вертолету Госпогранслужбы было приказано быть готовым к немедленному взлету. Также было проведено оповещение всех оперативных служб.

В 02:57 экипаж корабля Escape покинул судно в спасательной шлюпке. MRCC Riga поручил ближайшему грузовому судну спасти команду.

Все члены экипажа судна Escape были приняты на борт корабля Kairit, который доставит их в Рижский порт.

К Escape направляются буксиры Stella и Orion с системами пожаротушения, чтобы ликвидировать возгорание на судне.

В настоящее время Escape без управления дрейфует в направлении западного побережья Рижского залива. Судно находится между Мерсрагсом и Роей примерно в 9 км от берега.

Экипаж судна береговой охраны Saule сообщил, что открытого огня на месте происшествия не замечено. Сообщается, что пожар начался в машинном отделении.

Escape ходит под флагом Нидерландов, на судне находится опасный груз - полимеры и материалы для красок. В настоящее время нет информации о том, что контейнеры с грузом горят.

Судно направлялось из Клайпеды в Ригу.