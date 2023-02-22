В Балтийском море загорелось грузовое судно. Латвия спасает экипаж

В среду, 22 февраля, в 02:42 Центр координации морского поиска и спасения (MRCC Riga) получил информацию с грузового судна Escape о том, что на борту возник пожар, который не удается потушить автономной системой пожаротушения, и требуется помощь, сообщила TVNET специалист по общественным отношениям Военно-морских сил (ВМС) Лива Вейта.
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MRCC Rīga немедленно приказал судну береговой охраны KA-08 Saule выдвинуться на место происшествия. При этом вертолету Госпогранслужбы было приказано быть готовым к немедленному взлету. Также было проведено оповещение всех оперативных служб.
В 02:57 экипаж корабля Escape покинул судно в спасательной шлюпке. MRCC Riga поручил ближайшему грузовому судну спасти команду.
Все члены экипажа судна Escape были приняты на борт корабля Kairit, который доставит их в Рижский порт.
К Escape направляются буксиры Stella и Orion с системами пожаротушения, чтобы ликвидировать возгорание на судне.
В настоящее время Escape без управления дрейфует в направлении западного побережья Рижского залива. Судно находится между Мерсрагсом и Роей примерно в 9 км от берега.
Экипаж судна береговой охраны Saule сообщил, что открытого огня на месте происшествия не замечено. Сообщается, что пожар начался в машинном отделении.
Escape ходит под флагом Нидерландов, на судне находится опасный груз - полимеры и материалы для красок. В настоящее время нет информации о том, что контейнеры с грузом горят.
Судно направлялось из Клайпеды в Ригу.
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