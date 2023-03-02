Вопрос без ответа: сколько русскоязычных не знают латышский?

Ключевой термин - "лучше или хуже".

На чем было основано это утверждение? Как рассказали RUS TVNET в Агентстве латышского языка (LVA), ситуация со знанием госязыка с 1989 года анализируется в специальных социолингвистических исследованиях. Подобным занимается и Центральное статистическое управление (CSP), используя другие виды репрезентативных опросов и исследований, а с 2000-го - само LVA и другие организации.

При этом методологически наиболее точными являются результаты переписи населения. ​

Проблема в том, что 2000 год был последним, когда в переписи задавали вопрос о владении латышским языком в качестве неродного.

Тогда результаты исследования показали, что госязыком (без уточнения степени) владели 52,3% русскоязычных Латвии. Их обошли представители других нацменьшинств - литовцы (85,8%), эстонцы (76,7%), цыгане (66,4%), поляки (61,8%) и немцы (61,1%).

Подобный опрос среди нацменьшинств Латвии в возрасте от 18 до 74 лет в 2019 году провело и LVA (опрашивались не исключительно русскоязычные жители, однако они составляют крупнейшее нацменьшинство страны):

17% опрошенных оценили свое знание госязыка как слабое,

9% - как очень слабое,

5% ответили, что не знают его совсем.

Из чего можно сделать вывод, что в 2019 году около трети русскоязычных знали латышский на недостаточном уровне либо не знали его вовсе.

При этом четверть опрошенных оценили свои знания как "средние", а по 20% респондентов - как "хорошие" и "очень хорошие".