"Многие? Какой конкретно процент?", "К такой "прекрасной" статье хорошо бы еще статистики, которая либо подтвердит этот факт, либо опровергнет", "Было бы желание считать - методику придумать можно".
Вопрос без ответа: сколько русскоязычных не знают латышский?
В рамках серии статей "Взаимные претензии" на RUS TVNET вышел материал под заголовком "Где вы были 30 лет? Почему многие русскоязычные в Латвии до сих пор не знают госязык". Редакция получила несколько вопросов о том, основываясь на каких фактах был сделан вывод, что внушительная доля русскоязычных Латвии не знает госязык?
При этом RUS TVNET не утверждал этого. Такая формулировка - лишь иллюстрация одной из наиболее типичных претензий латышскоязычного населения к русскоязычным Латвии. Однако вопрос "так сколько же русскоязычных Латвии не владеют госзязыком?" вполне справедливый. И даже интересный. Попробовали найти квантитативный ответ на него.
В поисках фактов и статистики редакция обратилась в несколько госинституций.
Спойлер: утверждать что-либо с уверенностью практически невозможно.
Что известно
Соавтор исследования о ситуации с латышским языком "Языковая ситуация в Латвии: 2016-2020" Ина Друвиете утверждает, что латышский знает не менее 95% населения Латвии, а с 1989 по 2019 год доля нацменьшинств, владеющих госязыком, возросла с 23% до 90%.
"Около 90% представителей нацменьшинств владеет латышским языком - лучше или хуже, но владеет", - говорит ее коллега Гунта Клява.
Ключевой термин - "лучше или хуже".
На чем было основано это утверждение? Как рассказали RUS TVNET в Агентстве латышского языка (LVA), ситуация со знанием госязыка с 1989 года анализируется в специальных социолингвистических исследованиях. Подобным занимается и Центральное статистическое управление (CSP), используя другие виды репрезентативных опросов и исследований, а с 2000-го - само LVA и другие организации.
При этом методологически наиболее точными являются результаты переписи населения.
Проблема в том, что 2000 год был последним, когда в переписи задавали вопрос о владении латышским языком в качестве неродного.
Тогда результаты исследования показали, что госязыком (без уточнения степени) владели 52,3% русскоязычных Латвии. Их обошли представители других нацменьшинств - литовцы (85,8%), эстонцы (76,7%), цыгане (66,4%), поляки (61,8%) и немцы (61,1%).
Подобный опрос среди нацменьшинств Латвии в возрасте от 18 до 74 лет в 2019 году провело и LVA (опрашивались не исключительно русскоязычные жители, однако они составляют крупнейшее нацменьшинство страны):
- 17% опрошенных оценили свое знание госязыка как слабое,
- 9% - как очень слабое,
- 5% ответили, что не знают его совсем.
Из чего можно сделать вывод, что в 2019 году около трети русскоязычных знали латышский на недостаточном уровне либо не знали его вовсе.
При этом четверть опрошенных оценили свои знания как "средние", а по 20% респондентов - как "хорошие" и "очень хорошие".
Лучше ситуация с молодыми опрошенными, среди которых выше доля тех, кто оценил свои знания "хорошо" и "очень хорошо", и ниже - тех, кто, по собственной оценке, знает язык "слабо", "очень слабо" или совсем не знает.
Экзамены
Другая статистика, которая, на первый взгляд, может внести дополнительную ясность - это результаты государственных экзаменов.
Однако, как рассказали в LVA, такому подсчету не следует доверять. Вероятнее всего, как говорят в агентстве, достаточно значительная часть учащихся из числа нацменьшинств на протяжении десятилетий учится в школах с латышским языком обучения и сдает соответствующие экзамены. Долю таких учеников невозможно идентифицировать в общих статистических данных (т. к. ни одно из образовательных или координирующих их учреждений не фиксирует данные о родном языке или этнической принадлежности учащихся).
Тем не менее ориентировочно обрисовать ситуацию такие данные могут. Так, по данным исследования LVA, большинство выпускников основных школ для нацменьшинств в 2018/2019 учебном году - 74% - сдали экзамен по латышскому языку на уровне от 50 до 84,99%, что соответствует уровню B, или среднему уровню владения языком.
В целом, по данным агентства, с 2014 по 2018 год наблюдается тенденция к повышению уровня владения госязыком.
Эти же результаты отражают рост владения латышским среди молодежи нацменьшинств, что также подтверждается другими исследованиями и данными.
Так, по данным Госцентра содержания образования (VISC), в прошлом учебном году результат ниже 29% на экзаменах по латышскому языку показали менее 5% учеников 9-х классов школ нацменьшинств (выпускные классы сдают единый экзамен по латышскому с 2012 года, в 9-х классах его ввели с этого, 2022/2023, учебного года).
Курсы
Интересную информацию может дать и статистка сдачи экзаменов "на категорию" латышского.
По данным того же VISC, в 2021 году (это самая свежая на данный момент информация) такой экзамен хотели сдать 3270 человек. Из них 53% - граждане и неграждане Латвии (в 2020 году таких было 54%, годом ранее - 60%, а в 2018-м - 58%), а около 46% - иностранцы (в основном россияне, украинцы и белорусы). 73% претендентов сдавали экзамен для работы, остальные - для разрешения на постоянное проживание в Латвии или ЕС.
При этом категорию А (базовый уровень) получили 42% претендентов, категорию B (средний уровень) - 25%, а категорию С (высшую) - 12%. Не сдали экзамен 21% претендентов.
Спрос на такие курсы остается повышенным (с 2018 по 2022 год Рижская дума на эти цели потратила 580 тыс. евро, за это время курсы посетили почти 5000 рижан), а большую часть претендентов составляют граждане и неграждане Латвии.
При этом, однако, стоит помнить, что далеко не всем русскоязычным Латвии нужно сдавать такой экзамен, а полученная категория владения латышским вовсе не означает возможность свободно его использовать - об этом говорят многие, получившие на экзаменах даже высшую категорию C.
Выводы
Точный процент, сколько русскоязычных Латвии знают латышский на тот или иной уровень, вычислить не просто сложно, а практически невозможно - многие параметры слишком относительны, некоторые не поддаются точному вычислению, а в переписях населения более 20 лет не задавался соответствующий вопрос.
Тем не менее на их ощутимый уровень указывает несколько факторов - результаты соцопросов, высокий спрос на курсы по госязыку и, наконец, наблюдения, которые трудно игнорировать, особенно на фоне относительности статистических данных.
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