На Праздник песни нужен еще миллион

Как сообщила исполнительный директор XXVII Праздника песни и XVII Праздника танца Дайна Маркова, в ближайшее время будет объявлено много закупок, связанных с организацией мероприятия, заканчивается составление меню для участников, началась электронная регистрация руководителей коллективов, а с 6 марта этот процесс в специальном приложении смогут начать и сами участники.

В приложении будет доступна обширная практическая информация для участников праздника. В процессах организации Праздника песни активно участвует и Рижская дума как принимающая сторона.

Правда, денег на проведение праздника по-прежнему не хватает.

"В настоящее время мы рассчитываем на выделенное финансирование и запланированный объем доходов, который, однако, не покрывает на 100% всех расходов", - говорит Маркова.

Государственное финансирование для организации Праздника песни и танца составляет 6,5 млн евро, но в связи с высокой инфляцией и ростом стоимости всех услуг (от аренды помещений до цен на продукты питания) организаторы обратились к Министерству культуры с просьбой выделить дополнительные средства.

Министерство запросило дополнительно 3,2 млн евро в бюджете на 2023 год, и общее финансирование праздника составит 9,7 млн евро.

"Несмотря на это и повышение цен на билеты примерно на 30% по сравнению с ценами в 2018 году, нам все еще необходимо около 1 млн евро. Поэтому организаторы анализируют все статьи расходов, чтобы их оптимизировать", - сказала пресс-секретарь Латвийского национального культурного центра Инга Васильева.

Продажа билетов на Праздник песни, скорее всего, начнется в апреле, хотя билеты планировалось продавать уже марте.