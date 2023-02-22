В шоу "Слон в студии" (Zilonis studijā) между инфлюенсером Лиене Ушаковой и певцом Мартиньшем Кантерсом разгорелся спор о том, какие фото нужно публиковать на сайте Tinder, чтобы найти мужа или, наоборот, отношения на одну ночь.
Видео ⟩ Лиене Ушакова повздорила на шоу из-за откровенных фото
Ведущая Агнесе Друнка попросила участников беседы проанализировать фотографии пользователей Tinder, и одна из фотографий вызвала острую дискуссию между Лиене и Мартиньшем. На фото изображена полуобнаженная женщина в воде.
В то время как Лиене указала, что это "фото как фото", Мартиньш спросил: "Но чего ты хочешь добиться этим фото? Найти мужа или связь на одну ночь?".
Лиене возразила Мартиньшу: "То, что ты сейчас говоришь - полная чушь! Я говорю об этой фотографии. Он говорит - вопрос в том, что ты хочешь найти".
Мартиньш не постеснялся спросить, считает ли Лиене, что это лучшее фото для публикации на сайте знакомств, на что та ответила: "Во-первых, это профессиональное, красивое фото. Если ты считаешь, что оно слишком откровенное, то для кого-то другого это нормально. Я всегда считала, что если встретишь нужного человека, поверь мне, он увидит намного больше и глубже, чем эта внешняя оболочка и то, что ты видишь на фото. Так что не говори мне, что так нельзя найти мужа.
Я могла бы выставить там полностью обнаженные фотографии, и, поверь мне, я бы нашла себе пятерых мужей!".
Мартиньш считает, что, разместив фото, на котором женщина одета, больше шансов найти более "нормального" мужа. "Более нормального?! Так что для тебя нормально?" - спросила Лиене.
"Это дело каждого", - сказал Мартиньш, на что Лиене согласилась с ним: "Именно так!".
Ведущие шоу "Слон в студии" (Zilonis studijā) Оскарс Леперс и Агнесе Друнка приглашают в студию представителей и экспертов из разных областей для обсуждения актуальных, но зачастую неудобных в обществе вопросов.
Среди "слонов" этого года будут такие темы, как служебный роман, кризис сороковых, дети системы, усыновление, художественная цензура, ревность, домашнее насилие, религиозные секты, легкие наркотики, донорство органов и другие. В студии обсудят азартные игры, пары с большой разницей в возрасте, жизнь без секса и личную жизнь в социальных сетях - когда проводить красные линии.
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