Видео ⟩ Лиене Ушакова повздорила на шоу из-за откровенных фото

В то время как Лиене указала, что это "фото как фото", Мартиньш спросил: "Но чего ты хочешь добиться этим фото? Найти мужа или связь на одну ночь?".

Лиене возразила Мартиньшу: "То, что ты сейчас говоришь - полная чушь! Я говорю об этой фотографии. Он говорит - вопрос в том, что ты хочешь найти".

Мартиньш не постеснялся спросить, считает ли Лиене, что это лучшее фото для публикации на сайте знакомств, на что та ответила: "Во-первых, это профессиональное, красивое фото. Если ты считаешь, что оно слишком откровенное, то для кого-то другого это нормально. Я всегда считала, что если встретишь нужного человека, поверь мне, он увидит намного больше и глубже, чем эта внешняя оболочка и то, что ты видишь на фото. Так что не говори мне, что так нельзя найти мужа.