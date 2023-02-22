Стивен Спилберг получил "Золотого медведя" Берлинале

76-летний американский кинорежиссер Стивен Спилберг добавил к своим бесчисленным наградам еще одну: почетного "Золотого медведя" за совокупность жизненных достижений Берлинского международного кинофестиваля. Торжественная церемония вручения состоялась в немецкой столице во вторник, 21 февраля.

По словам худруков Берлинале Мариэтт Риссенбик и Карло Шатриана, Спилберг, сделавший головокружительную карьеру, не только завоевал сердца зрителей по всему миру, но также придал новое значение кинопроизводству как фабрике грез и кинематографистам как людям, умеющим доносить до людей важные смыслы доступными способами.

"Фабельманы" Спилберга против антисемитизма

В интервью немецкому журналу Stern Стивен Спилберг выразил свою обеспокоенность масштабами антисемитизма в США: "На данный момент он представляет собой явную и очевидную опасность для нашего общества, как в городах, так и в сельской местности". Его фильм "Фабельманы", который режиссер представляет на Берлинале, затрагивает и эту проблему.

Картину Спилберг считает "местью своим мучителям" - тем, кто в детстве издевался над ним, мальчиком из еврейской семьи. "Мне было очень важно, чтобы последнее слово в этом конкретном случае проявления антисемитизма осталось за мной", - отметил режиссер. Фильм "Фабельманы", номинированный в этом году на премию "Оскар" в семи категориях, выходит на экраны немецких кинотеатров 9 марта.