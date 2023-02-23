Пригожин призвал россиян оказать давление на армию

Пригожин на призывал россиян к протесту, но попросил всех, от водителя до бортпроводницы, помочь ему.

"Если бы каждый россиянин на его уровне - чтобы никого не приглашать на митинги - просто сказал "дайте снаряды вагнерам", как это уже происходит в соцсетях, то это уже было бы показательно", - сказал Пригожин.

"Мы заставим их дать нам боеприпасы", - добавил он.

Пригожин, когда-то известный как "повар Путина" и ранее пытавшийся оставаться в тени, когда началось новое вторжение России в Украину, открыто признал себя основателем ЧВК "Вагнер" и начал играть все более заметную роль в российской политике. Однако это вызвало недовольство части российской элиты, поскольку она не считает бывшего преступника, в свое время судимого за разбой, принадлежащим к своему кругу.

В настоящее время ЧВК "Вагнер" продолжает многомесячное наступление на Бахмут.

Во вторник, 21 февраля, Пригожин обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в государственной измене, потому что они отказали в боеприпасах ЧВК "Вагнер".

Пригожин заявил, что Шойгу и Герасимов отдают приказы не поставлять боеприпасы ЧВК "Вагнер" и не поддерживать ее авиатранспортом.

Это можно приравнять к государственной измене в тот момент, когда ЧВК "Вагнер" воюет за Бахмут, ежедневно теряя сотни своих бойцов, заявил Пригожин.

Он рассказал, что руководство российской армии даже запретило снабжать бойцов ЧВК "Вагнер" лопатами для рытья окопов.

Пригожин также обвинил российскую армию в попытке украсть победы ЧВК "Вагнер" в войне.