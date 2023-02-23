Сейм принял заявление о войне: "демилитаризованная Россия и освобожденная Украина"

Сейм призывает срочно и существенно усилить политическую, экономическую, финансовую, военную, техническую и гуманитарную помощь Украине, чтобы она могла защитить себя от агрессивной войны России и попыток дестабилизировать государственные органы Украины, подорвать ее экономическую стабильность, разрушить важнейшую энергетическую, инфраструктуру, инфраструктуру коммуникаций, водоснабжения, транспорта, образования, здравоохранения и культуры.

В заявлении подчеркивается, что агрессия России против Украины является вопиющим нарушением Устава ООН и международное сообщество должно на это отреагировать, чтобы сохранить глобальную безопасность и международный порядок.

Депутаты призывают евроатлантическое сообщество и партнеров добиваться всеобъемлющей международной изоляции России, в том числе в отношении членства в Совете Безопасности ООН. Также необходимо добиваться полной ответственности России за нарушения международного права и тяжкие преступления, которые Россия, подконтрольные ей формирования и союзники совершили в ходе агрессии против Украины, включая создание специального международного трибунала по этим преступлениям.

В заявлении говорится, что Россия сегодня является самой большой угрозой миру и международному праву и в Европе, и во всем мире,

а поддержка и предоставление России оружия для ведения войны в Украине и убийств украинских граждан является основанием для признания Белоруссии и Ирана соучастниками нарушений международного права, тяжких преступлений и актов терроризма, которые Россия совершает против Украины.

Парламентарии выступают за необходимость разработки на уровне Европейского союза правового режима, который позволит его членам использовать замороженные российские активы для восстановления Украины и выплаты компенсаций жертвам российской агрессии.

Депутаты выражают солидарность с Украиной и украинским народом, который неустанно демонстрирует поразительное мужество и стойкость перед лицом постоянных угроз и нападений. Сейм чествует защитников и народ Украины за мужество и героизм и чтит память всех жертв российской агрессии - тысяч украинских гражданских лиц и защитников.