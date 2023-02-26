Экс-министр обороны: "Да, сейчас быть русским в Латвии нелегко, но..."

Я думаю, можно понять, что, даже если он не участвовал, даже если он не был за Гитлера, или в нынешней ситуации - он не за Путина, простому французу или датчанину, знаете, не хотелось слышать немецкий язык, слушать немецкую музыку. Ну, дайте пластинку, скажем, немецкого фольклора человеку, который пережил Холокост, после войны".

"Я просто хочу объяснить, как чувствует себя не только простой русский в Латвии, но и как может себя чувствовать простой латыш, смотря на русских. Как я говорил, будет большое похмелье для большинства русских в Латвии. И я думаю, что это будет трудно. Я думаю, что государство и латыши должны, скажем так, подходить чувствительно к этому, но, принимая во внимание, что Россия - страна-агрессор, что настолько много русских поддерживает Путина в России, что мы не можем каждого на улице спросить: "А ты за кого? Ты за Путина или за Латвию?"... Я думаю, что они как-то должны себя вести так, чтобы не дать возможность кому-то подумать, что они могут еще в такой ситуации отстоять агрессора.