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В апреле начнется продажа билетов на Праздник песни и танца

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В апреле начнется продажа билетов на Праздник песни и танца
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26-й Праздник песни и танца
26-й Праздник песни и танца Фото: Edijs Pālens/LETA

Продажа билетов на XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца может начаться в апреле, сообщила агентству ЛЕТА представитель Латвийского национального культурного центра (ЛНКЦ) Линда Эртмане.

Конкурс на продажу билетов завершится 27 февраля. Срок был продлен, поскольку один из претендентов подал жалобу на некоторые пункты положения о закупках.

Служба надзора за закупками признала, что заказчик, ЛНКЦ, имеет право требовать соблюдения необходимых критериев качества, поэтому жалоба была отклонена.

Свои претензии к конкурсу высказало Biļešu serviss. Председатель правления компании Свен Нутманс заявил, что регламент конкурса по продаже билетов на Праздник песни и танца и электронный контроль билетов содержат условия, которые "могут создать почву для манипуляций и коррупции".

Напомним, с 30 июня по 9 июля в Риге пройдет XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII праздник танца, главной темой которого станет 150-летие традиции Праздника песни.

Галерея: Вселатвийский праздник песни и танца

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