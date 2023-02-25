В апреле начнется продажа билетов на Праздник песни и танца

Конкурс на продажу билетов завершится 27 февраля. Срок был продлен, поскольку один из претендентов подал жалобу на некоторые пункты положения о закупках.

Служба надзора за закупками признала, что заказчик, ЛНКЦ, имеет право требовать соблюдения необходимых критериев качества, поэтому жалоба была отклонена.

Свои претензии к конкурсу высказало Biļešu serviss. Председатель правления компании Свен Нутманс заявил, что регламент конкурса по продаже билетов на Праздник песни и танца и электронный контроль билетов содержат условия, которые "могут создать почву для манипуляций и коррупции".

Напомним, с 30 июня по 9 июля в Риге пройдет XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII праздник танца, главной темой которого станет 150-летие традиции Праздника песни.

Галерея: Вселатвийский праздник песни и танца