Год войны в Украине: заявления Левитса, Кариньша и Смилтенса

Он также подчеркнул, что Латвия является одной из стран, оказавших наибольшую помощь Украине с первого дня войны. Причем делает это не только государство, но и граждане. Общая помощь, оказанная отдельными людьми, достигла 38 млн евро, потому что мы чувствуем глубокую солидарность с Украиной - мы тоже знаем, что такое российская оккупация, сказал Левитс.

"Страны Балтии и Польша направляли европейское общественное мнение относительно Украины. Мы показали лидерство как в оценке ситуации, так и в предложении идей по выходу из кризиса", - отметил президент.

Кариньш: российская агрессия сплотила Запад

В результате российской агрессии произошло то, чего Москва не ожидала - весь западный мир объединился, чтобы помогать Украине, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в Сейме в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Кариньш подчеркнул, что Москва своей агрессией и Украина своим героизмом объединили западный мир.

"Девять лет Россия брутально воевала в Украине, а теперь прошел год с тех пор, как Россия показала всему миру свое истинное, империалистическое лицо", - сказал премьер-министр.

По мнению Кариньша, не только правительство и парламент, но и широкая общественность Латвии массово поддержали Украину, и Латвия будет помогать Украине до конца войны. Премьер-министр убежден, что Украина должна выиграть войну, а Россия должна ее проиграть.