Роста авторитаризма в России в Европе не замечали, а нравственные ориентиры померкли, заявил президент Эгил Левитс, выступая в Сейме в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.
Год войны в Украине: заявления Левитса, Кариньша и Смилтенса
Он указал, что год назад Россия начала преступную войну против Украины. Героическое сопротивление украинцев оккупантам волнует и вдохновляет весь мир. По словам президента, еще год назад казалось невозможным, что в Европе в XXI веке может быть война.
Левитс заявил, что в отношениях с Россией западные страны потворствовали экономической целесообразности и выдавали желаемое за действительное. Авторитарный режим России основан на империалистическом, колониальном и расистском мышлении XIX века.
"Пока все российское общество не откажется от этой идеологии, Россия будет угрожать своим соседям и всей Европе", - сказал президент.
Он сослался на то, что было сказано в Европарламенте две недели назад, а именно, что романтические представления об широкой душе России следует оставить группе любителей русской литературы. Такая позиция не может быть ориентиром для политиков, которые должны заботиться о своей стране и безопасности своего народа, потому что Россия показала всему миру свою истинную природу в Буче, Ирпене, Мариуполе.
"Единственная эффективная стратегия сдерживания России - усиление обороноспособности НАТО. Нам, странам восточного фланга НАТО, это особенно необходимо", - сказал президент.
Он также подчеркнул, что Латвия является одной из стран, оказавших наибольшую помощь Украине с первого дня войны. Причем делает это не только государство, но и граждане. Общая помощь, оказанная отдельными людьми, достигла 38 млн евро, потому что мы чувствуем глубокую солидарность с Украиной - мы тоже знаем, что такое российская оккупация, сказал Левитс.
"Страны Балтии и Польша направляли европейское общественное мнение относительно Украины. Мы показали лидерство как в оценке ситуации, так и в предложении идей по выходу из кризиса", - отметил президент.
Кариньш: российская агрессия сплотила Запад
В результате российской агрессии произошло то, чего Москва не ожидала - весь западный мир объединился, чтобы помогать Украине, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в Сейме в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.
Кариньш подчеркнул, что Москва своей агрессией и Украина своим героизмом объединили западный мир.
"Девять лет Россия брутально воевала в Украине, а теперь прошел год с тех пор, как Россия показала всему миру свое истинное, империалистическое лицо", - сказал премьер-министр.
По мнению Кариньша, не только правительство и парламент, но и широкая общественность Латвии массово поддержали Украину, и Латвия будет помогать Украине до конца войны. Премьер-министр убежден, что Украина должна выиграть войну, а Россия должна ее проиграть.
При этом Россия не собирается менять свою политику, а значит, вкладывать средства в безопасность в ближайшие годы придется. "Нам всем понадобится сила Украины, чтобы удержать Россию от любой империалистической мысли в отношении Европы. Задача непростая. Это будет стоить денег. Но давайте помнить - пока мы деньгами, украинцы платят своими жизнями", - сказал Кариньш.
Смилтенс: победа Украины - единственный путь к восстановлению безопасности в Европе
Победа Украины в девятилетней войне, которую ведет против нее Россия, - единственный способ восстановить безопасность в Европе, заявил спикер Сейма Латвии Эдвард Смилтенс в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.
Смилтенс напомнил миру об уроках истории, когда в первый год Второй мировой войны СССР и нацистская Германия вместе оккупировали или вторглись в большое количество стран. Это показывает, до чего могут дойти никем не сдерживаемые диктаторы, одержимые идеями империализма и превосходства, указал политик.
Спикер Сейма подчеркнул, что мы в Латвии живем на границе геополитических "тектонических плит" и ясно видим, что российский империализм все еще жив.
По словам Смилтенса, Латвия и остальной западный мир должны оказать всю возможную поддержку, чтобы Украина могла остановить российскую агрессию. Политик отметил, что между Россией и свободным миром образовался новый железный занавес, а Украина, защищаясь от вторжения, возводит стальной барьер, защищающий всех нас "от хищного и дикого зверя".
Спикер Сейма подчеркнул большую работу, проделанную Сеймом как предыдущего, так и нового созыва в поддержку Украины.
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