Украинская группа "Бумбокс" 22 февраля разместила в Facebook архивные фото, которые были сделаны ровно год назад во время их выступления в драматическом театре Мариуполя Донецкой области.
Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
"Это был последний концерт, который состоялся в Мариупольском драмтеатре. Но мы обязательно сыграем в восстановленном театре восстановленного Мариуполя. Борьба продолжается", - говорится в публикации.
Летом 2022 года в интервью Дмитрию Гордону фронтмен группы Андрей Хлывнюк рассказал, что перед их концертом возле драмтеатра прошел антивоенный митинг "За единую Украину", на котором не было ни единого флага от каких-либо политических партий.
"Я вышел, просто поприветствовал всех, сфотографировался, с кем мог, сказал два слова - что тоже очень переживаю, что я здесь, что мы никуда не уйдем. Сыграл этот концерт", - отметил Хлывнюк.
Напомним, Андрей Хлывнюк с первых дней войны вступил в ряды теробороны ВСУ, а впоследствии стал пилотом ударного дрона Punisher на передовой. В интервью Янине Соколовой в ее программе "Рандеву" артист рассказал о россиянах, выступивших против путинского режима.
"Я иногда общаюсь с россиянами, которые находятся здесь или на линии фронта, делают работу свою разную, журналистскую. Многие из них начинают разговор: "Привет. Если хочешь, можешь плюнуть мне в лицо сразу, а потом я оботрусь и начнем уже дальше как-то искать общий язык". Я смеюсь над этим и понимаю, что человек адекватный, самоироничный и нормальный", - сказал Хлывнюк.
Кроме того, музыкант назвал имя единственного российского артиста, с которым после начала полномасштабной войны продолжил общение: "Я продолжаю дружить с Нойзиком Ваней (рэпер Noize MC. - Прим. ред). Потому что очень четко и сразу все понятно стало ему. Он оказался живым, нормальным, трезвым мужчиной, который сразу сказал: "Все понятно. Это п***ец. Все сошли с ума".