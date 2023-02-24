Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе

"Это был последний концерт, который состоялся в Мариупольском драмтеатре. Но мы обязательно сыграем в восстановленном театре восстановленного Мариуполя. Борьба продолжается", - говорится в публикации.

Летом 2022 года в интервью Дмитрию Гордону фронтмен группы Андрей Хлывнюк рассказал, что перед их концертом возле драмтеатра прошел антивоенный митинг "За единую Украину", на котором не было ни единого флага от каких-либо политических партий.

"Я вышел, просто поприветствовал всех, сфотографировался, с кем мог, сказал два слова - что тоже очень переживаю, что я здесь, что мы никуда не уйдем. Сыграл этот концерт", - отметил Хлывнюк.

Напомним, Андрей Хлывнюк с первых дней войны вступил в ряды теробороны ВСУ, а впоследствии стал пилотом ударного дрона Punisher на передовой. В интервью Янине Соколовой в ее программе "Рандеву" артист рассказал о россиянах, выступивших против путинского режима.

"Я иногда общаюсь с россиянами, которые находятся здесь или на линии фронта, делают работу свою разную, журналистскую. Многие из них начинают разговор: "Привет. Если хочешь, можешь плюнуть мне в лицо сразу, а потом я оботрусь и начнем уже дальше как-то искать общий язык". Я смеюсь над этим и понимаю, что человек адекватный, самоироничный и нормальный", - сказал Хлывнюк.