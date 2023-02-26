20-минутный поцелуй: страсти в латвийском реалити-шоу

Амур поймал самого яркого участника прошлого сезона Давида и блогера Яну Брук, мультихудожника Мартиньша и визажиста Илуту, а также создателя видеоконтента Ричарда и позитивную Кэти.

Уже в первом выпуске шоу Ричард был без ума от Кэти, поэтому двое влюбленных быстро образовали пару, взаимную химию которой заметили все. На улицах Стокгольма участников шоу ждало очень страстное задание - какая пара сможет целоваться дольше всех. Хотя поначалу могло показаться, что это задание всего на несколько минут, участники шоу удивили публику. Монта и Райвис сразу отказались от участия, так как у них только дружеские отношения и оба не видят себя парой.

Вновь созданная пара Яна и Давид считались лидерами, но, к их большому удивлению, в испытании победили Ричард и Кэти, которые получили иммунитет в следующем голосовании.

Галерея: Участники шоу "Любовь в кемпере"

Шоу можно посмотреть на канале STV Pirmā! Главная задача участников - создавать пары и влюбляться. Те, кто потерпит неудачу, будут отправлены домой и заменены новыми участниками. Дорога в Грецию долгая, во время нее жаждущих любви участников ждут как счастливые, так и неприятные испытания, что позволит зрителям и самим участникам понять, насколько совместимы пары, насколько искренни их чувства и кто пришел в шоу для любви, а кто - для славы. Важно лишь то, что они выберут - любовь или деньги? Новые знакомства и приключения, но прежде всего - любовь.