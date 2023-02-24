Видео ⟩ Два водителя BMW были оштрафованы за дрифт перед полицией

Видео: Водитель, который нарушил правила

Около часа ночи сотрудники Государственной полиции на автомобиле Škoda Superb без опознавательных знаков, проезжая по улице Бривибас, заметили автомобиль BMW, водитель которого неоднократно совершал преднамеренные маневры бокового скольжения, проявляя агрессивное вождение.

Полиция незамедлительно отреагировала на нарушение правил и остановила водителя BMW. За рулем автомобиля сидел мужчина 1987 года рождения.

Примерно в то же время в Стопинской волости, Дрейлини, сотрудники Государственной полиции на автомобиле Volkswagen Tiguan без опознавательных знаков также заметили автомобиль марки BMW вызвал умышленный боковой занос в месте, где возможно движение транспорта.

Полиция остановила этого водителя и выяснила, что за рулем автомобиля находится мужчина 1988 года рождения, который уже был замечен полицией за нарушение правил дорожного движения.

В обоих случаях возбуждено дело об административном правонарушении за агрессивное вождение. За последние 24 часа в стране за агрессивное вождение были задержаны семь водителей.

Полиция напоминает водителям, что умышленный занос классифицируется, как агрессивное вождение. Это опасно и ставит под угрозу безопасность и здоровье как вас самих, так и окружающих участников дорожного движения.

За агрессивное вождение на водителя транспортного средства налагается штраф в размере от 70 до 280 евро, за это нарушение полагается шесть штрафных баллов.