Бежавший в Норвегию бывший командир ЧВК "Вагнер", был задержан после драки в баре

Согласно обвинительному заключению, 26-летний Медведев был арестован рано утром в среду, 22 февраля, после того, как он участвовал в драке возле бара в Осло.

Точные обстоятельства драки неизвестны, но, согласно судебным документам, Медведев оказал сопротивление при задержании в состоянии алкогольного опьянения и напал на полицейских в отделении.

Он должен предстать перед судом 25 апреля.

Медведев 12 января незаконно пересек российско-норвежскую сухопутную границу, был задержан и попросил политического убежища.

Медведев утверждает, что был свидетелем внесудебных расправ наемников группы "Вагнер", убивавших своих коллег, которые отказывались выполнять приказы в ходе боевых действий.

Он заявил, что готов дать свидетельские показания в международном суде.

Также Медведев дал показания норвежской полиции о зверствах, совершенных в Украине его бывшими военнослужащими, многие из которых ранее отбывали сроки за тяжкие преступления.

Власти Норвегии заявили, что допрашивали Медведева и что он имеет "статус свидетеля".

Он утверждает, что находился в рядах ЧВК "Вагнер" четыре месяца, пока не дезертировал в ноябре, потому что его контракт продлили против его воли.

Многие вопросы о прошлом Медведева и обстоятельствах его побега остаются без ответа, и некоторые эксперты задаются вопросом, смог бы он пересечь строго охраняемую границу без посторонней помощи.