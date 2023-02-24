Андрею Медведеву, бывшему командиру из ЧВК "Вагнер", бежавшему в Норвегию, предъявлено обвинение в том, что он подрался на улице бара в Осло. Об этом сообщила в пятницу, 24 февраля, норвежская прокуратура.
Бежавший в Норвегию бывший командир ЧВК "Вагнер", был задержан после драки в баре
Согласно обвинительному заключению, 26-летний Медведев был арестован рано утром в среду, 22 февраля, после того, как он участвовал в драке возле бара в Осло.
Точные обстоятельства драки неизвестны, но, согласно судебным документам, Медведев оказал сопротивление при задержании в состоянии алкогольного опьянения и напал на полицейских в отделении.
Он должен предстать перед судом 25 апреля.
Медведев 12 января незаконно пересек российско-норвежскую сухопутную границу, был задержан и попросил политического убежища.
Медведев утверждает, что был свидетелем внесудебных расправ наемников группы "Вагнер", убивавших своих коллег, которые отказывались выполнять приказы в ходе боевых действий.
Он заявил, что готов дать свидетельские показания в международном суде.
Также Медведев дал показания норвежской полиции о зверствах, совершенных в Украине его бывшими военнослужащими, многие из которых ранее отбывали сроки за тяжкие преступления.
Власти Норвегии заявили, что допрашивали Медведева и что он имеет "статус свидетеля".
Он утверждает, что находился в рядах ЧВК "Вагнер" четыре месяца, пока не дезертировал в ноябре, потому что его контракт продлили против его воли.
Многие вопросы о прошлом Медведева и обстоятельствах его побега остаются без ответа, и некоторые эксперты задаются вопросом, смог бы он пересечь строго охраняемую границу без посторонней помощи.
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